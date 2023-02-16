韩颜颜

北京时间2月6日9时17分，土耳其东南部发生7.8级地震，震源深度20公里。时隔9个多小时，当地再次发生7.8级地震，震源深度20公里。2次地震震中位置相距约96公里，位于东安纳托利亚断裂带上。时隔9小时在同一区域发生两次7级以上的强震在历史上不多见。震源机制解结果显示，两次地震均为走滑型破裂，与该地区历史地震震源机制基本一致。

研究表明，第1次7.8级地震产生的应力变化，对第2次7.8级地震有一定的触发作用。时隔9小时在同一区域发生两次7级以上的强震在历史上不多见，但并不特殊。接连发生两次强震的原因比较复杂，多发生在多断裂带或多断层的闭锁段，其地震活动特点是地震频度高，能量释放有明显起伏，衰减速度慢，余震活动持续时间较长。

土耳其位于欧亚板块、非洲板块和阿拉伯板块三大板块边界上，南边的阿拉伯板块像楔子一样插入土耳其，形成土耳其—伊朗高原。西面的非洲板块向北推挤，与北面的欧亚板块相抵。由于板块间相互作用，该地区构造活动极为强烈。1900年以来，土耳其共发生7级以上地震19次，其中，7.0-7.9级地震18次，8.0级以上地震1次。

全球主要有六大板块：太平洋板块、印度—澳大利亚板块、欧亚板块、美洲板块、非洲板块和南极洲板块。板块相互作用的边界是全球大地震发生最集中的区域。强震往往沿着板块构造边界呈带状分布，地震越大，分布的成带性越明显。据此，可以把全球地震分布划分为三大地震带，一是环太平洋地震带，二是欧亚地震带，三是在各大洋中绵延数万公里的海岭地震带，与海区大破裂带相依附。

地震的深度变化可以从几公里到700余公里，地震的深浅与地质构造也密切相关。环太平洋地震带是地球上地震活动最强烈的地带，全世界约80％的浅源地震、90％的中源地震和几乎所有的深源地震都集中在该带上。其所释放的地震能量约占全球地震能量的80％。

地震活动在时间上的分布是不均匀的，具有一定的活跃—平静特征。一段时间发生地震较多，震级较大，为地震活跃期；另一段时间发生地震较少，震级较小，为地震活动平静期。活跃期可能发生多次7级以上地震，甚至8级左右的巨大地震。地震活动周期可分为几百年的长周期和几十年的短周期；不同地震带活动周期也不尽相同，比较复杂。

从全球的地震活动特征来看，1900年以来，全球平均每年发生18次左右7级以上地震。从近几年的实际情况看，2019年以来，全球地震活动水平相对较低。2020年发生了10次7级以上地震；2021年发生了19次7级以上地震；2022年共发生7级以上地震7次。由于地震时间分布的不均匀性，全球这种年尺度的地震活动起伏，从大的时间尺度来看是正常的。

我国是世界上大陆地震最频繁、地震灾害最严重的国家之一。通过几十年地震预报探索和实践，我们对地震孕育发生的基本原理、规律有所认识，在一定条件下，能够对某些区域、某些类型的地震做出一定程度的预报，但距离真正认识地震本质，完全掌握地震活动规律还有很大的距离。因此，减轻地震灾害最有效的途径之一就是做好各类建筑物的抗震设防。

首先要做好建筑物的工程场地选址。这是建筑物抗震设防的基础和前提；其次是科学确定抗震设防要求。对一般建设工程而言，要严格执行《中国地震动参数区划图》规定的抗震设防要求。对重大工程、生命线工程和可能发生严重次生灾害的建设工程，必须依法进行地震安全性评价，并按地震安全性评价结果进行抗震设防；第三要严格按照抗震设计规范进行抗震设计；第四要强化监管，保证工程的施工质量，全面提高各类建筑物的工程质量。

此外，我们还需要提高自我的预防或自救能力，提高自身应对自然灾害的生存能力，学习更多关于如何在地震中逃生自救的知识，以便在地震来临时，保护自己、家人及朋友。

（作者为中国地震台网中心预报部高级工程师）

(责编：崔越、常红)