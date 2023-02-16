新华社日内瓦2月15日电（记者刘曲）世界卫生组织15日表示，多国猴痘疫情仍构成“国际关注的突发公共卫生事件”。

世卫组织于去年7月宣布，在全球多国传播的猴痘疫情构成“国际关注的突发公共卫生事件”，这是世卫组织目前可以发布的最高级别警报。

在15日发布的一份声明中，世卫组织专家委员会认为，全球应对猴痘的工作取得了进展，过去几个月中全球报告的病例数进一步下降。然而，少数国家持续出现病例，其他一些地区则可能存在检测和确诊病例报告不足的情况。因此，专家委员会和世卫组织总干事谭德塞都认为，多国猴痘疫情仍构成“国际关注的突发公共卫生事件”。

世卫组织评估认为，目前猴痘疫情在全球的总体风险仍为中级，在世卫组织划分的全球6个区域中，美洲地区、欧洲地区、东地中海地区、非洲地区的风险仍为中级，东南亚地区从中级降至低级，西太平洋地区仍为低级。

在此次猴痘疫情中，美洲地区和欧洲地区报告的猴痘病例数较多。世卫组织这份声明显示，美洲地区在过去6个星期内新报告的病例数保持稳定，欧洲地区截至2月3日的3个月内已有43个国家和地区没有报告新病例。

为帮助协调公共卫生行动，世卫组织去年7月启动了猴痘疫情准备和应对计划，该计划将于今年6月结束。不过世卫组织表示，之后仍将通过其他一些渠道调动相关资源。

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