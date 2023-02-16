人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

世行行长马尔帕斯宣布将提前离职

2023年02月16日10:07 | 来源：新华网
小字号

　　新华社华盛顿2月15日电（记者许缘）世界银行行长戴维·马尔帕斯15日告知世行执行董事会，他将于今年6月30日之前卸任世行行长一职。

　　马尔帕斯的世行行长任期原定于2024年4月结束。根据世行当天发布的声明，马尔帕斯未说明提前卸任原因，仅表示这是“深思熟虑”后的决定。

　　马尔帕斯由美国前总统特朗普提名，于2019年4月出任世行行长，任期为五年。长期以来，世行行长人选由美国提名，而国际货币基金组织总裁人选由欧洲国家提名。

　　美国财政部长耶伦当天发表声明说，美国政府将提名一位新世行行长候选人。

　　美媒普遍推测，马尔帕斯提前卸任或与其关于气候变化的言论与拜登政府立场不符、引发后者不满有关。去年9月，马尔帕斯在纽约出席一场有关气候变化的活动时，拒绝承认燃烧化石能源的人类活动使全球迅速且危险地变暖。随后，白宫新闻秘书卡里娜·让-皮埃尔在例行记者会上表示，白宫“谴责”马尔帕斯上述言论。

　　今年2月9日，耶伦在华盛顿出席智库活动时表示，包括世行在内的多边金融机构采取坚决行动应对气候变化等全球挑战至关重要。

(责编：高歌、刘叶婷)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部