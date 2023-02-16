新华社华盛顿2月15日电（记者许缘）世界银行行长戴维·马尔帕斯15日告知世行执行董事会，他将于今年6月30日之前卸任世行行长一职。

马尔帕斯的世行行长任期原定于2024年4月结束。根据世行当天发布的声明，马尔帕斯未说明提前卸任原因，仅表示这是“深思熟虑”后的决定。

马尔帕斯由美国前总统特朗普提名，于2019年4月出任世行行长，任期为五年。长期以来，世行行长人选由美国提名，而国际货币基金组织总裁人选由欧洲国家提名。

美国财政部长耶伦当天发表声明说，美国政府将提名一位新世行行长候选人。

美媒普遍推测，马尔帕斯提前卸任或与其关于气候变化的言论与拜登政府立场不符、引发后者不满有关。去年9月，马尔帕斯在纽约出席一场有关气候变化的活动时，拒绝承认燃烧化石能源的人类活动使全球迅速且危险地变暖。随后，白宫新闻秘书卡里娜·让-皮埃尔在例行记者会上表示，白宫“谴责”马尔帕斯上述言论。

今年2月9日，耶伦在华盛顿出席智库活动时表示，包括世行在内的多边金融机构采取坚决行动应对气候变化等全球挑战至关重要。

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