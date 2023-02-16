新华社北京2月15日电 （记者董雪、马卓言）外交部发言人汪文斌15日表示，中国重启出境团队游的利好消息传遍全球后，多国政府与旅游从业者翘首以盼、热情欢迎中国游客到来。随着出境游复苏，相信中国与世界各国的经济、人文交流将进一步深化，为全球经济复苏增添更多信心与动能。

当日例行记者会上，有记者问：据报道，随着首批中国旅游团陆续到来，多国人士称正加紧改善旅游设施，为吸引更多中国游客到来做好准备。中方对此有何评论？

“很高兴看到，中国游客走出国门，为多国旅游业复苏、经济发展带去新活力。”汪文斌说。

他表示，中国重启出境团队游的利好消息传遍全球后，多国政府与旅游从业者翘首以盼、热情欢迎中国游客到来。肯尼亚旅游部门为首批中国旅行团举行欢迎仪式；阿联酋景点公园铺设红毯欢迎中国旅游团回归；瑞士在航站楼抵达通道拉起写有“日内瓦欢迎您！”的横幅；《中华人民共和国和柬埔寨王国关于构建新时代中柬命运共同体的联合声明》特别提及柬方热烈欢迎中国游客到访，将为中国游客提供优质服务和安全保障；匈牙利国家旅游局表示已经做好让中国游客宾至如归的行动准备，欢迎中国游客的再次到来。

汪文斌说，疫情前，中国连续多年是世界最大出境游市场，中国游客是全球最大的海外旅游消费群体。随着出境游复苏，相信中国与世界各国的经济、人文交流将进一步深化，为全球经济复苏增添更多信心与动能。

“我们也希望有关国家为中国游客提供安全、便利的环境和条件。”汪文斌说，他同时提醒广大中国游客增强安全意识，平安文明健康出游。

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