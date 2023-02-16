据新华社联合国2月14日电 联合国安理会14日举行海平面上升与国际和平与安全问题公开辩论会。中国常驻联合国代表张军在发言中呼吁国际社会抓紧采取一切必要行动，全力延缓气候变暖，遏制海平面快速上升趋势。

张军说，国际社会要对海平面上升的后果加强前瞻性研究，同时要瞄准气候变化这个根源，全力延缓气候变暖，遏制海平面快速上升的趋势。要达成《巴黎协定》确定的温控目标，发达国家必须加大率先减排力度。去年以来，一些发达国家能源政策出现倒退，化石能源消费和碳排放不减反增，使已经十分脆弱的全球减排前景岌岌可危。发达国家普遍较早提出“双碳”目标和方案，应该发挥表率作用，采取切实行动加以落实。

张军指出，资金始终是全球气候治理的核心和关键问题。发达国家有责任和义务向发展中国家提供气候变化融资和援助。发达国家早在2009年就承诺每年向发展中国家提供1000亿美元的资金，但资金至今从未真正到位。更有甚者，有的国家一边消极对待发展中国家的资金需求，一边以推动本国能源转型为名，通过所谓《通胀削减法案》，投入数千亿美元为本国制造业提供高额补贴。这种虚伪自私的“绿色保护主义”违反世贸组织规则，对其他国家相关产业构成歧视，也有损全球应对气候变化的集体努力。

张军说，中国是拥有漫长海岸线的国家，对海平面上升带来的风险同样高度关注。应对气候变化，中国始终是坚定的行动派，凡是作出的承诺，一定全力以赴。中国一直是气候变化南南合作的倡导者和实践者。中方将继续同各方一道，积极参与全球气候治理，携手应对气候变化挑战。

《 人民日报 》（ 2023年02月16日 17 版）

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