本报记者 毕梦瀛

2月11日，一架消防飞机在智利宁韦进行灭火作业。

伊万·阿尔瓦拉多摄（新华社发）

据智利媒体2月14日报道，该国中南部多地发生的森林火灾目前已造成至少24人死亡，受灾面积超过42万公顷，有67处火情仍在扑救过程中，1475处房屋被毁，约6000人受灾。智利政府发布警告称，森林火灾形势“非常复杂”，中南部地区新一轮热浪或导致情况进一步恶化。

位于南半球的智利目前正值盛夏，部分地区最高气温达到42摄氏度，持续高温干旱导致森林火灾风险不断上升，灭火工作面临很大挑战。目前，智利全国仍有约80处活跃林火。受火情威胁，智利纽夫莱大区、比奥比奥大区和阿劳卡尼亚大区已进入紧急状态，洛斯里奥斯大区发布红色警报。

智利总统博里奇日前赴现场了解火情及救援情况，称将尽最大努力与火灾作斗争。他表示，智利政府正动员所有资源投入灭火工作，并呼吁民众停止焚烧垃圾和农业废弃物。博里奇在社交媒体上呼吁民众：“团结起来面对灾难，团结起来重建家园。”

智利内政部副部长蒙萨尔韦表示，预计高温天气将持续，马乌莱大区和纽夫莱大区部分地区气温可能超过35摄氏度，天气情况“非常复杂”。蒙萨尔韦敦促救灾人员“为任何可能发生的情况做好准备”。政府官员表示，林火可能波及首都圣地亚哥周边地区，且大火产生的烟雾会导致空气质量严重恶化，对人体健康造成损害。

目前，智利政府已投入66架飞机、超过5000名消防员参加灭火工作，并将调集北部多个地区消防力量支援中南部地区。智利民间机构也在救火行动中发挥了重要作用。

中国、阿根廷、巴西、乌拉圭、墨西哥、西班牙和美国等多个国家向智利提供援助。中国驻智利大使牛清报10日代表中国红十字会向智利红十字会转交10万美元紧急人道主义援助的支票，帮助智利应对中南部森林火灾灾情。中国驻智利大使馆还通过智利全国市政府联合会提供帮助，同时将与智利外交部保持沟通，根据灾情发展和智利国内需要继续提供帮助。西班牙首相桑切斯表示，西班牙已派出一架军机飞往智利协助灭火工作。巴西总统卢拉8日表示，巴西将派出救援队和空军飞机飞往智利。

智利内政部长托阿表示，3年前还被视为“极端”的森林大火已经越来越常见，这是气候变化又一次敲响警钟。“气候变化问题一次又一次地向我们表明它的破坏性和影响力，我们必须给予更多重视。”托阿说。

《 人民日报 》（ 2023年02月16日 17 版）

(责编：胡永秋、白宇)