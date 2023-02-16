陈 新

日前，欧盟统计局公布的数据显示，2022年欧元区国内生产总值（GDP）增长3.5%，欧盟增长3.6%。此外，去年第四季度欧元区经济环比增长0.1%，连续第四个季度实现正增长。这些数据虽好于市场预期，但也凸显出经济增长动力不足、许多成员国接近零增长等现实难题。2023年欧盟经济复苏和发展依然面临多重考验。

欧盟2022年取得的经济成绩，主要原因有三个方面。一是欧盟经济复苏计划的拉动效果初显。2020年，欧盟推出7500亿欧元的“下一代欧盟”经济复苏计划。2022年，所有成员国都提交了实施方案，有26个国家获批准并开始实施方案，有些国家已开始申请使用第二笔资金。这一经济复苏计划涵盖绿色转型、数字转型、智能可持续和包容性增长、社会和区域协同发展、疫情应对以及下一代青年和教育政策等六大领域，其中绿色转型、包容性增长和社会发展是重中之重。大量资金在2022年涌入欧盟成员国，无疑对经济增长起到拉动作用。根据欧盟委员会的一项研究预测，该计划每年会提高欧盟实际GDP水平1.2至1.5个百分点。

二是国际贸易增长显著。随着疫情形势好转，欧盟国家供应链得到部分修复，对外贸易增长迅速。据欧盟统计局数据，2022年1—11月，欧盟对外出口货物同比增长18.7%，进口增长44.8%。剔除能源等初级产品，制成品的出口和进口分别增长16.3%和28.0%。该统计还显示，中国是欧盟第二大贸易伙伴、第一大进口来源地、第三大出口市场，2022年前11个月，欧盟27国对华贸易额为7898亿欧元，同比增长26.3%。

三是工业生产和居民消费均有所提高。2022年11月欧盟资本品生产同比增长9%。2022年第三季度，欧盟的居民可支配收入环比增长1.9%，人均消费增长0.7%。旅游业迎来“井喷式”增长，尤其是2022年上半年，酒店入住人数同比增长200%—300%。

当前，欧洲经济亟须解决能源供应紧张、通胀居高不下、货币政策收紧等一系列挑战。能源方面，乌克兰危机以来，国际能源价格急剧上升，欧元区通胀率一度上升到两位数。这也导致欧盟经济的季度增长环比从2022年第三季度开始减弱，到第四季度基本为零。国际能源署日前对欧洲2023年的能源供应形势“敲响警钟”，认为欧洲不应因近期能源价格有所下降而放松警惕，敦促各国政府立即采取行动保障能源供应安全。该机构预计，2023年欧盟面临约270亿立方米的天然气短缺，约占欧盟天然气基准总需求的6.8%。

通胀方面，当前欧洲地区通胀水平依然居高不下。欧盟统计局初步统计数据显示，欧元区今年1月通胀率按年率计算为8.5%，连续3个月放缓。但这一数据仍远高于欧洲央行2%的中期通胀目标，剔除能源、食品和烟酒价格的核心通胀率在持续上升，说明价格压力仍较大。欧洲央行近日宣布将欧元区三大关键利率均上调50个基点，并重申将维持资产负债表缩减规模，保持货币紧缩步伐。欧洲央行持续大幅加息虽有助于遏制通胀攀升，但同时将抬高借贷成本，抑制经济活动，欧元区经济短期内恐将表现疲软。

在能源危机难解、通胀高烧难退、欧洲央行加息难停等多重因素影响下，预计2023年欧洲经济将进一步承压。如果通胀能够得到有效压制，下半年欧洲经济将有起色。反之，则有滞胀风险。

（作者为中国社会科学院欧洲研究所副所长）

《 人民日报 》（ 2023年02月16日 17 版）

(责编：胡永秋、白宇)