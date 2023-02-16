本报记者 朱玥颖 张梦旭

随着中国不断优化疫情防控政策，有序恢复公民出境旅游，老挝政府和旅游业正加紧改善旅游设施，提升服务水平，为大批中国游客到来做好准备。图为2月7日，游客在老挝首都万象凯旋门附近留影。

凯 乔摄（新华社发）

随着全球旅游业复苏步伐加快，联合国大会近日一致通过决议，将每年的2月17日定为“旅游业复原力全球日”，旨在推动发展具有复原力的旅游业，以应对各种冲击。

业内人士指出，旅游业复苏有助于提振全球经济信心。各国应进一步深化创新与合作，促进旅游业繁荣发展。世界旅游及旅行理事会总裁兼首席执行官朱莉娅·辛普森表示，中国游客为全球旅游业复苏注入动能，未来全球旅游业将迎来高速增长。

一些国家复苏势头强劲

联合国网站文章表示，旅游业是全球最为重要的经济行业之一，为亿万人口提供了生计，世界上每10人中就有1人从事旅游相关行业。在一些国家，旅游业收入占其国内生产总值20%以上。旅游业也是推动实现联合国2030年可持续发展议程目标的关键支柱。联合国秘书长古特雷斯表示：“人类必须投资建设清洁而可持续的旅游业，降低该行业的能耗。旅游业必须创造体面的就业机会，所获利润要切实造福于东道国及当地社区。”

联合国世界旅游组织日前发布的《2023年全球旅游业晴雨表》报告指出，2022年全球的国际游客抵达人数为9亿人次，恢复至疫情前水平的63%。其中，中东地区入境游客人数攀升至疫情前的83%；欧洲2022年迎来5.85亿游客，达到疫情前水平的近80%。

世界旅游组织近期发布信心指数，预计2023年全球国际游客抵达人数可能恢复到疫情前水平的80%—95%。其中，法国、德国、意大利、卡塔尔、印度和沙特阿拉伯复苏势头强劲。经济学人智库发布的全球旅游业2023年展望报告也预计，2023年全球国际旅客数量将同比增长30%，达到16亿人次。

世界旅游组织秘书长祖拉布·波洛利卡什维利表示：“全球旅游业复苏正为世界各地的人们带回希望和机会，现在正是塑造新型旅游业的时候。人们应当重新思考这个行业将走向何方，又将如何影响人类和地球。”

“我们非常想念中国游客”

2月6日，中国赴新加坡的团队游客开启了为期5天以“探索”为主题的行程。中国游客不仅将“打卡”滨海湾、鱼尾狮、牛车水等新加坡名胜景点，还将深入感知新加坡“花园城市”规划理念并体验富有特色的娘惹文化。长期以来，中国都是新加坡的主要游客来源地。疫情前的2019年，到访新加坡的中国游客超360万人次。相关统计显示，今年春节期间，中国游客在新加坡银联商户交易量同比增长近3倍。新加坡旅游局表示，随着航班数量增加和中国恢复出境旅游，新加坡旅游业将加速复苏。

自去年底中国优化调整防疫政策、有序恢复公民出境游之后，越来越多中国游客重新出现在世界各地。携程数据显示，春节期间出境游整体订单同比增长640%，跨境机票订单同比增长4倍以上。世界旅游组织指出，作为2019年全球最大出境旅游市场，中国有序恢复公民出境游，能够极大促进亚太地区和全球的旅游业的复苏。

在泰国首都曼谷廊曼国际机场，首批抵达的中国旅游团领队介绍，国内试点恢复出境团队旅游后，相关旅游产品销售火爆，部分线路产品很快被抢购一空，甚至出现“一票难求”的情况。在阿联酋首都阿布扎比，法拉利世界主题公园2月7日迎来疫情后首个中国旅游团。公园总经理德亚娜·泰勒说：“我们非常想念中国游客，迫不及待欢迎大家到来。”在肯尼亚首都内罗毕乔莫·肯雅塔国际机场，肯尼亚旅游部门多名官员为首批中国旅行团举行欢迎仪式。他们表示，中国旅行团的到来，标志着肯尼亚与世界最重要的旅游市场恢复连接。未来肯尼亚将持续深化对华交往合作，吸引更多中国游客。

在近日举行的2023年东盟旅游论坛上，东盟国家代表表达了他们对中国游客回归的热切期待。印尼旅游和创意经济部长桑迪亚加·乌诺表示，中国重启出境游后，东盟旅游业将强劲复苏。朱莉娅·辛普森表示，出境中国游客以及赴华外国游客的增多，对全球旅游业从新冠疫情中复苏具有重要意义。

“加强国际合作是关键”

“我们早上还在中国昆明，中午就能到老挝琅勃拉邦去玩。”不久前，在昆明举行的一场旅游推介活动中，沿着中老铁路去旅行的情景剧吸引了许多游客的注意。该活动以“穿越中老 情通万里”为主题，意在搭乘中老铁路“快车”，进一步深化沿线城市的旅游合作。2017年，昆明市发起成立昆明国际友城旅游联盟（昆友联盟），目前已有14个中外会员城市，成为会员城市间文化旅游对话交流合作的平台。

横跨智利、玻利维亚和秘鲁三国的阿塔卡马沙漠，以其独特的地貌景观吸引了来自全球的游客。到这个地方来的游客，可以去三个国家旅游。“未来旅游业要实现更好发展，加强国际合作是关键。”智利驻华使馆商务参赞娜塔表示，一些知名景点是两个甚至多个国家共有的，这就需要紧密的国际合作，包括共同管理、共同营销等，让游客收获完美的国际旅游体验。

不少国家加强旅游业数字化建设，将景点或展品放到网上，为游客提供更为丰富的互动体验和智能化服务。只要打开意大利乌菲齐美术馆网站上的“超级视觉”页面，就能浏览正在举行的不同主题展览。许多展览还设置了虚拟展厅，游客可以仔细观赏一幅幅艺术作品。上海合作组织副秘书长索海尔·汗表示，现代信息和通信技术的应用带来更多机会，将创造新的优质旅游环境，提高各国旅游设施的整体水平。

世界旅游组织执行主任佐丽莎·乌罗舍维奇表示，全球旅游业复苏需要国际合作和全新思路。世界旅游组织积极倡导“乡村旅游”和“零排放”旅游等新型旅游，呼吁人们发掘更多旅游资源。“我们对旅游的憧憬和向往从来不会消失，新的旅游方式将让人们获得更多满足感，旅游业的未来会更加光明。”乌罗舍维奇说。

《 人民日报 》（ 2023年02月16日 17 版）

(责编：胡永秋、白宇)