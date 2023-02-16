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法国总统马克龙会见王毅

2023年02月16日06:18 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报巴黎2月15日电  （记者刘玲玲）当地时间2月15日，法国总统马克龙在巴黎爱丽舍宫会见到访的中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任王毅。

　　王毅首先向马克龙转达习近平主席的亲切问候，介绍了中国共产党第二十次全国代表大会的重要意义。王毅表示，中方始终视法国为优先合作伙伴，愿同法方进一步密切高层交往，开辟中法关系新前景，赋予中欧关系新动能，为推动国际合作和应对全球挑战作出新贡献。

　　王毅说，中法互施援手，共同抗击疫情，中国经济快速复苏，社会恢复正常，愿同法方全面重启各领域往来。

　　马克龙请王毅转达对习近平主席的诚挚问候，再次祝贺中共二十大圆满成功，表示他期待同习近平主席共叙友谊、共促合作、共创未来。马克龙强调，法方重视对华关系，认为法中加强战略对话具有重要意义。面对日益复杂的国际形势，法中应共同致力于维护稳定和平衡，坚持多边主义，反对集团对抗，避免世界分裂。法方希望加强两国在气候变化、生物多样性、海洋保护等领域的合作。

　　双方就乌克兰问题深入交换了意见。王毅强调，在乌克兰问题上，中方坚持客观公正立场，始终致力于劝和促谈。中方重视法国独立自主的大国作用，愿同包括法国在内的国际社会一道探索政治解决路径，尽快实现停火止战。

　　当天，王毅还会见了法国外长科隆纳。


　　《 人民日报 》（ 2023年02月16日 03 版）
(责编：胡永秋、白宇)

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