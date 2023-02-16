本报记者 严 瑜

英国《卫报》网站近日报道称，2月初美国国防部长劳埃德·奥斯汀表示，美澳在尽早让澳大利亚拥有一支核动力潜艇舰队方面取得了“重大进展”。

据外媒此前报道，英国首相苏纳克和澳大利亚总理阿尔巴尼斯3月中旬将前往美国华盛顿，与美国总统拜登一起公布英美帮助澳大利亚建造核动力潜艇的计划。

美英澳三国执意推进核潜艇合作，引发国际社会越来越多的担忧。

美国无力造潜艇

英媒报道称，2月初美国防长劳埃德·奥斯汀和澳大利亚防长马尔斯在美国华盛顿会面，讨论了美英澳“奥库斯”协议、地区安全等话题。奥斯汀声称，美澳已经在为澳大利亚尽快获得“常规武装的核动力潜艇能力”制定最佳路径方面取得重大进展。马尔斯也在社交媒体发文称，这是一次“极好的会面”。

此前，美国、澳大利亚媒体都有报道称，英国首相苏纳克和澳大利亚总理阿尔巴尼斯预计将于3月中旬访美。澳大利亚广播公司称，三国届时将宣布通过“奥库斯”协议替代澳大利亚海军老化的“柯林斯”级常规动力潜艇，敲定获得新核动力潜艇的“最佳合作途径”。

彭博社称，美英澳三国正在分享机密军事能力，允许澳大利亚建造并在太平洋地区部署新的核动力潜艇。这一项目是三国2021年发起和签署“奥库斯”协议的一部分，旨在“抗衡中国在太平洋地区的军力增长”。

根据美英澳于2021年9月签署的“奥库斯”协议，澳大利亚将成为继英国之后第二个获得美国核动力潜艇技术的盟友。不过，一年多来，合作进展并不如三国预期得那么顺利。英国《卫报》称，人们越来越担心美国可能难以向澳大利亚提供核动力潜艇。

据德国《法兰克福汇报》报道，去年12月，美国民主党参议员杰克·里德和共和党参议员詹姆斯·英霍夫在给拜登的一封信中，对美国向澳大利亚交付核动力潜艇表示担忧。他们指出，这项在“奥库斯”协议框架下的交易可能给美国的潜艇工业造成过重负担。

“目前，美国在帮助澳大利亚打造核动力潜艇舰队方面面临两个阻力：一是美国国内法律在技术出口特别是核技术出口方面有严格限制，拜登政府要向澳大利亚提供核动力潜艇技术，就得修改相关法律，这在美国国会需要经历一个漫长过程；二是美国自身核动力潜艇生产能力有限，甚至无法满足本国需求，如果强行帮澳大利亚‘接单’，可能会影响美国本国海军力量建设。”复旦大学美国研究中心教授韦宗友在接受本报记者采访时分析称。

据悉，杰克·里德和詹姆斯·英霍夫在给拜登的信中指出，美国目前拥有50多艘核潜艇，但美国海军需要66艘。美国军方人士曾坦言，美相关工厂正全力建造本国“弗吉尼亚”级核潜艇，自顾不暇，短期内向澳提供核动力潜艇有心无力。

澳赔钱赚吆喝

尽管“奥库斯”协议问题缠身，并且饱受国际社会诟病，但美英澳三国仍然执意推进核动力潜艇合作。

马尔斯近期表示，现在距离“奥库斯”协议框架下核潜艇合作方案的宣布已经“很近”，这将是一个涉及英国和美国的“真正的三边”解决方案，“英国和美国都将为澳大利亚提供核动力潜艇能力”。

韦宗友分析认为，美英澳三国各有盘算：“拜登政府上台以来，延续了前任政府将中国视为‘头号战略竞争对手’的战略定位，认为必须做好全方位准备，从经济、科技、军事等各领域遏制中国。具体到军事领域，近年来美国在亚洲拼凑‘印太版北约’，希望亚太盟友能够承担更多责任。‘奥库斯’协议的本质正是如此。美国以核动力潜艇技术合作为幌子，实际是要将澳大利亚打造成对抗中国的前沿阵地。英国希望借助‘奥库斯’协议，一方面在‘脱欧’之后进一步谋求作为‘全球英国’的大国地位，另一方面在亚太地区增强存在感。澳大利亚近年来将中国视为安全威胁，又将南太岛国视作自家‘后院’，因此认为有必要加强自身水下军事能力。”

事实上，“奥库斯”协议自成立以来，便被普遍认为是服务美国战略利益的工具。尤其对澳大利亚来说，实际只是被更紧地捆绑上美国的战车，进一步沦为美国在亚太地区的马前卒。

“澳大利亚四面环海，拥有天然屏障，从其战略环境及安全需求来看，根本不需要核动力潜艇。澳大利亚加入‘奥库斯’协议，让自身陷入一个非常尴尬的境地，不仅需要付出高昂代价，用以向法国支付巨额违约赔款，还要斥巨资从美英购买核动力潜艇所需的技术和设备，而且面临中澳关系紧张带来的巨大风险，可谓做‘赔钱买卖’，是一种舍弃自身安全、招致战略风险的不明智之举。”中国澳大利亚研究会会长、华东师范大学澳大利亚研究中心主任陈弘向本报记者分析称。

2022年底，在“奥库斯”协议签署一周年之际，澳大利亚前总理保罗·基廷曾直言不讳地指出，美国为服务自身印太战略而构建的小圈子对澳无益。如果澳政府继续推进这一合作关系，“对澳来说将是一场悲剧”。他认为，核潜艇合作完全是为美国利益服务，不能满足澳任何军事防御需求。

陈弘分析称，马尔斯日前还表示，澳大利亚要大力推进本土军工制造业发展，包括提升在本土制造核潜艇的能力，希望借此创造就业机会。然而，用发展军工业的方式，尤其是协助美国进行军事冒险计划，来振兴经济，这样做无异于饮鸩止渴，非但不可能给澳大利亚带来长远的经济利益，还会导致澳大利亚制造业畸形发展。

冲击亚太安全秩序

专家分析认为，从各方释放的消息来看，在3月举行的美英澳三方对话或将主要讨论“奥库斯”扩容、加强军事和情报合作、提升在亚太地区军事活动规模等内容。

“‘奥库斯’协议在核潜艇合作方面看似‘水花’很大，但可行性不高。美英能否真正如愿给澳大利亚装上‘核牙齿’，用核技术来武装澳大利亚？目前看来面临国内国外的多重阻力。”陈弘指出，美英澳三国无法忽视的是，一年多来，无论是其本国国内，还是国际社会，反对“奥库斯”协议的声音都不减反增，各方对该协议将给国际社会带来的巨大安全隐患充满担忧。

中国外交部发言人毛宁近日表示，美英澳三国应倾听国际社会呼声，切实履行核不扩散义务，撤销开展核潜艇合作的决定，以实际行动维护地区和世界的和平与安全。

印尼战略与国际问题研究中心资深研究员及联合创始人尤素福·瓦南迪表示，美英澳三国核潜艇合作使地区陷入严重的核扩散风险。马来西亚外长赛夫丁表示，马来西亚对“奥库斯”的负面看法不变，高度重视东盟地区的和平与安全。

“美英向澳大利亚提供核动力潜艇技术，是在打防扩散体系的‘擦边球’。一旦打开这个‘潘多拉的盒子’，不仅可能引发美国的其他亚太盟友效仿，增加核扩散风险，还可能加剧亚太地区军备竞赛和阵营化趋势。”韦宗友指出，值得关注和警惕的是，美英澳三国之前曾表示，除了加强核动力潜艇技术合作之外，还将在高超音速和反高超音速武器研发、网络能力、人工智能、量子技术和海底能力等方面进一步深化合作。可以预见，未来“奥库斯”协议将不断推进更深层次的军事合作，其相关做法将给国际安全秩序带来严重冲击。

陈弘指出，南太平洋地区一直是无核地区，在这个地区建造和装备核武器十分危险，会颠覆该地区的安全和稳定态势，打破地区力量均势。万一出现核泄漏事故，还将危及太平洋岛国赖以生存生产的自然环境。

(责编：胡永秋、白宇)