新华社洛杉矶2月14日电（记者黄恒 谭晶晶）美国生态和化学领域专家14日接受新华社记者采访时表示，近日发生在俄亥俄州的有毒化学品泄漏事件，将对当地居民健康和生态环境造成长期危害。

本月3日晚，美国诺福克南方铁路公司一辆货运列车驶经俄亥俄州东巴勒斯坦镇时因机械故障发生事故，导致约50节车厢脱轨。10节车厢运载有毒化学品，其中5节运载易燃且致癌的氯乙烯。应急人员6日对这些氯乙烯进行了“受控释放”和燃烧，以防发生大规模爆炸。

曾在美国环境保护局任职的生态战略专家埃瓦耶洛斯·瓦利亚纳托斯表示，这一事件会对当地环境造成长期破坏，甚至可能导致“慢性生态死亡”。他指出，泄漏化学品包括氯乙烯、丙烯酸丁酯、丙烯酸乙基己酯等，“这些物质已经并将继续被释放到空气、地表土壤和地表水中”。

据介绍，氯乙烯会致癌，大量吸入会导致死亡，而且其燃烧可能产生另外两种危险有毒物质：光气和氯化氢。其中光气是一种剧毒气体，在第一次世界大战中曾被用作化学武器。

瓦利亚纳托斯责问：“谁来资助他们（受影响社区居民）得到防护而免受有毒物质侵害？谁来支付他们的医疗保健和治疗费用？那么自然界呢？所有（受影响区域的）昆虫、青蛙、蜜蜂、鸟类和鱼类，要么立即死亡，要么在充满有毒污染物的退化生态系统中幸存下来。谁来清理它们生存的水域和栖息地？”

美国拉弗尼大学生物学和生物化学教授杰伊·琼斯说，毫无疑问当地居民的健康风险增加了，因为泄漏的物质会留在土壤中并被长期吸收。“政府和相关企业有动机声称现在情况是安全的，但这可能不适用于每个家庭。”

专家认为，从车厢中倾倒化学品并露天焚烧会加剧危害。琼斯表示，所谓“受控释放”和燃烧依然会将大量黑碳经由未充分燃烧的烟雾排放到空气中，“从事故现场照片中可以看出，氯乙烯（燃烧）产生大量烟雾，还会产生氯化氢，它与水接触时会形成盐酸，包括与人们呼吸系统中的水接触”。

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