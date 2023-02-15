人民网雅加达2月15日电 （记者张杰）记者从中国铁路国际有限公司获悉，印度尼西亚当地时间15日上午，随着最后一块无砟轨道板自密实混凝土灌注完工，雅万高铁全线无砟轨道板施工全部完成，为后续铺轨贯通和全线开通运营创造了有利条件。

无砟轨道板浇筑现场。中国水利水电第七工程局有限公司杨文林供图

雅万高铁正线全长142.3公里，其中无砟轨道85.3公里，占比60%。全线需要铺设30177块无砟轨道板，全部采用中国自主研发并具有完全知识产权的新型CRTSIII型无砟轨道技术。CRTSIII型无砟轨道主要由预制轨道板、自密实混凝土、限位凹槽、中间隔离层和钢筋混凝土底座等部分组成，具有结构简单、性能稳定、耐久性好、施工便捷、工效相对较高和经济优势明显等优点，是确保高速铁路安全平稳的关键建造技术之一。

施工作业区段战线长，作业面广；路基段占比高，工序移交工作量大；曲线段占比高，精测精调难度大；作业区段大部分处于山岭重丘区。施工过程中，面对上述实际困难，中国电建、中国中铁等施工单位在中国铁路国际有限公司牵头组织下，科学优化施工组织，动态调整施工组织方案，结合实际多方调集专业人员和机械进场，将原来4个工作面增加到24个，同时通过设置防雨棚、防雨布等措施，降低印尼雨季对施工的影响，确保了雅万高铁无砟轨道板施工高质量按期完成。

目前，雅万高铁路基、桥梁、隧道等线下工程已全部完成，站房、四电工程稳步推进，运维筹备工作有序开展，计划于今年年中开通运营。

雅万高铁连接印尼首都雅加达和第四大城市万隆，最高运营时速350公里，是“一带一路”建设和中印尼两国务实合作的标志性项目，是中国高铁首次全系统、全要素、全产业链在海外建设项目。项目建成后，雅加达到万隆的旅行时间将由现在的3个多小时缩短至40分钟，对促进印尼经济社会发展、深化中印尼两国合作、助力高质量共建“一带一路”具有重要意义。

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