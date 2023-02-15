新华社华盛顿2月15日电（记者邓仙来）美国记者西摩·赫什在刊文爆料美方是“北溪”天然气管道爆炸幕后元凶之后，近日首度公开“发声”。他在接受网络播客节目采访时直言美国政府的破坏之举“愚蠢得超乎想象”，尽管美国主流媒体集体沉默，但民众已准备好接受事实。他在爆料后两天内就收到1600封电子邮件，网友对这样的爆料表示“期待已久”。

美国网络播客节目“战争呆子广播”近日播出对赫什的采访录音。赫什在采访中说，拜登政府无视“北溪”管道是其欧洲盟友重要的基础设施，“他们认为只要俄罗斯出售如此大量的天然气，就会把天然气用作武器”。

他提到，在“北溪”事件发生后，美国国务卿布林肯称这阻止了俄方“以能源为武器”的图谋，这番表态暴露了美方的动机。

赫什还提到，拜登和美国副国务卿纽兰都在俄乌冲突升级前夕公开宣称，一旦俄方动武，美方会让“北溪”管道不复存在。“这是什么意思？”赫什反问，“我不知道别人怎么解释，但我可以告诉你那些话的真正意思——发出威胁。”

“美国总统和副国务卿都说了他们要这样做，后来他们确实这样做了。”他说，“他们等了一段时间才动手，切断了管道供应。”

“无论如何，美国这么做是搬起石头砸自己的脚。”他说，“愚蠢程度超乎想象。”

“问题在于拜登想要这场战争发生。”赫什说。

赫什指出，反俄立场在美国国内已成为一种“政治正确”。“我们每天一醒来就是攻击俄罗斯、普京，这些我们的……”他话音未落，播客主持人插话：“我们的死敌。”

赫什说，在超过半个世纪的调查新闻记者生涯中，他已习惯了因报道有争议的重大事件而受到攻击，但这一次还是颇有些“震惊”，毕竟在他看来“北溪”一事“实在太明显了”。

赫什说，爆料后多天以来，除了福克斯新闻台以外，没有其他任何一家美国主流媒体联系采访他，白宫有《纽约时报》《华盛顿邮报》、有线电视新闻网等媒体为其“打掩护”，他为曾经共事的同行“如此一致站队而吃惊”。

“我不知道（主流媒体）是否低估了美国民众。”赫什说，“我们已经准备好接受这个事实，是美国总统干的。不仅接受这个事实，还应该让总统为此承担责任。”

赫什说，自己的爆料文章发表后，他在两天半内收到大约1600封电子邮件，有网友直呼太久没看到这种爆料了。

在这档网络播客节目的网页下，也有不少网友留言。一些人还向赫什“催更”，希望他能就“北溪”事件爆料更多内容。

网友戴维·安德鲁斯留言说，很高兴听到这档播客节目采访赫什，但这样的采访只是“九牛一毛”，其他美国媒体都没采访赫什“令人感到可悲”，证明“主流媒体多么没用”。

“北溪-1”号管道是俄罗斯对欧洲主要输气管道。“北溪-2”管道建成后尚未投入使用。2022年9月底，“北溪-1”和“北溪-2”管道位于瑞典和丹麦附近海域的部分出现四处泄漏点。瑞典测量站曾在管道发生泄漏海域探测到强烈的水下爆炸。各方普遍认为这一事件系“蓄意破坏”。俄罗斯曾多次呼吁共同调查，但遭西方国家拒绝。

今年2月8日，赫什在其博客文章中援引知情人士的话说，美国和挪威军队共同破坏“北溪”天然气管道。美国白宫和挪威外交部对此均予以否认。（参与记者：胡友松；视频：孙硕；编辑：孙浩、鲁豫；海报：鲁豫）

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