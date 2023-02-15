新华社北京2月15日电 德国《世界报》14日报道，丹麦和荷兰政府转变立场，表示将不参与向乌克兰交付“豹2”主战坦克。

《世界报》援引丹麦和荷兰政府方面说法报道，上述两国曾有意向乌克兰提供“豹2”主战坦克，但眼下表示将不参与相关交付。作为补偿，丹麦和荷兰愿意参与“豹1”坦克的维修和保养。

2019年5月20日，在德国蒙斯特，北约快速反应部队的“豹2”坦克参与演示。新华社记者单宇琦摄

上月25日，迫于美国等盟国压力，德国政府宣布向乌克兰提供“豹2”主战坦克，为乌方组建两个坦克营，首批将从德军库存中抽调14辆“豹2 A6”型坦克。德方还同意盟友向乌克兰提供德制“豹2”坦克。

同日，美国总统拜登宣布向乌克兰提供31辆“艾布拉姆斯”主战坦克。

德国、荷兰与丹麦国防部本月7日发表联合声明称，将投入资金，修整军工企业库存中至少100辆“豹1”坦克，并在数月内交付乌克兰。按照联合声明说法，这一倡议是向乌克兰提供“豹2”主战坦克的“补充”。

针对西方国家向乌克兰提供主战坦克等军援加码行为，俄罗斯总统普京本月2日在伏尔加格勒出席纪念斯大林格勒保卫战胜利80周年活动时发表讲话称，俄方用以回应外部威胁的手段“不只有坦克”。（刘曦）

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