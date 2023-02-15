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新研究发现能抑制新冠感染的细胞受体

2023年02月15日18:50 | 来源：新华网
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新华社悉尼2月15日电（记者郝亚琳）澳大利亚悉尼大学一项新研究发现，人体内的一种细胞受体能够抑制新冠病毒感染健康细胞，并在体内建立保护屏障。研究人员希望这有助于研发新的抗病毒药物。

研究人员表示，目前已知ACE2是新冠病毒刺突蛋白感染人体细胞的重要受体，但除了ACE2，其他能够影响人体细胞同新冠病毒刺突蛋白相互作用的宿主因素却并不明确。研究人员对其他宿主因素进行研究后发现，一种名为LRRC15的细胞受体能抑制新冠病毒感染人体健康细胞。

研究论文介绍说，LRRC15是一种细胞表面受体，和ACE2一样，它也可以同冠状病毒刺突蛋白相结合。但是不同于ACE2，LRRC15同冠状病毒结合后，反而会像“魔术贴”一样牢牢粘住病毒，从而使病毒很难感染细胞。

参与这一研究的悉尼大学生命与环境科学学院博士卢律斌日前在接受新华社记者采访时表示，LRRC15广泛存在于人体内，比如肺部、皮肤、舌头等，单细胞RNA测序数据显示，健康人肺部成纤维细胞中有LRRC15的存在，但仅存在于一小部分细胞中，而感染了新冠病毒的肺部成纤维细胞中LRRC15显著增加。因此，LRRC15可能是身体对抗感染的自然反应的一部分，它创造了一个“屏障”，物理上将病毒与肺细胞隔离开。研究人员表示，这一发现有助于研发新的抗病毒药物。

相关论文已于近日发表在美国《科学公共图书馆·生物学》杂志上。

(责编：崔译戈、杨牧)

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