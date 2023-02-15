新华社联合国2月14日电（记者毛磊）联合国秘书长古特雷斯14日呼吁国际社会捐资3.97亿美元，为叙利亚地震受灾民众提供急需的人道主义救援。

古特雷斯当天对媒体说，这笔资金将用于在未来三个月中为近500万叙利亚受灾民众提供急需的临时庇护、医疗卫生服务以及食品救助等。他表示，针对土耳其受灾民众的类似捐资计划也已进入最后准备阶段。

土耳其和叙利亚地震发生后，联合国中央应急基金共计快速拨款5000万美元用于支持两国的人道主义行动。古特雷斯说，虽然联合国方面已尽其所能，但远不能满足巨大的人道主义需求。地震过去一个多星期，叙利亚当地仍有数百万人在为生存而挣扎，面临无家可归、严寒天气等问题。

古特雷斯敦促联合国会员国和其他捐助方立即行动，提供所需充足资金。他还呼吁，不要在援助准入、资金筹集和物资供应等方面人为制造障碍，避免加剧这场巨大自然灾害给人们造成的苦难。

土耳其南部靠近叙利亚边境地区6日发生强烈地震，给土叙两国造成重大人员伤亡。联合国人道主义事务协调厅14日在一份新闻公报中说，叙利亚880万人口受到地震影响，西北部地区遭受的损害相对更加严重。

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