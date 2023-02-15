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改变想法 日本拟一次性完成美国“战斧”购买计划

2023年02月15日13:48 | 来源：新华网
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　　新华社北京2月15日电 日本防卫大臣滨田靖一14日证实，政府打算在2023财政年度与美国方面签署“战斧”巡航导弹购买合同，但不是分批落实购买计划，而是一次性完成购买计划。

　　据共同社报道，日本政府原本打算在几年内分批购入“战斧”。滨田没有说明政府改变主意的原因，也没有披露日方打算买多少枚“战斧”。共同社以一名不愿公开姓名的官员为消息源报道，这一数量最多可能达500枚。

　　“战斧”巡航导弹是美国研制的一种防区外纵深打击武器，可低空飞行，射程超过1000公里。“战斧”多次被美方用于地区战争，比如1991年的海湾战争，以及2003年的伊拉克战争。

　　2017年4月7日 ，在地中海，美国海军舰船发射一枚战斧式导弹。新华社发（美国海军供图）

　　防卫省表示，原本计划2026财年开始部署“战斧”，但日方考虑与美方磋商将部署时间提前。

　　去年12月，日本政府正式通过新版《国家安全保障战略》《国家防卫战略》和《防卫力量整备计划》三份安保政策文件，提出日本将致力于拥有对敌攻击能力等政策主张，并将在未来5年大幅增加军事开支。日本国内批评意见指出，相关动向意味着日本战后安保理念和防务政策发生重大转变，完全抛弃了“专守防卫”原则，彻底背离了日本宪法的和平理念，值得警惕。（刘秀玲）

(责编：高歌、刘叶婷)

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