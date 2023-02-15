新华社北京2月15日电 美国大学理事会提供的一门教授非洲裔美国人历史的大学预修课程（AP课程）在佛罗里达州遭到阻击——保守派共和党人罗恩·德桑蒂斯领导的佛州政府以课程“向学生灌输政治理念、无教育价值”为由，禁止本州学校开设该课程。

2021年8月6日，人们在美国佛罗里达州迈阿密-戴德县的一个商业区游览。新华社发（莫妮卡·麦克盖文摄）

大学理事会日前公开反击，指责佛州政府“诋毁”其课程。

一门供高中生修读的历史课程，因为触碰美国种族主义历史这一敏感点，在美国政治极化、党派对立日益尖锐的整体氛围下，不意外地成为社会舆论争议的焦点。

“错误且有政治动机的说法”

美国大学理事会是组织美国大学入学考试的权威教育机构，旗下有6000多家大学和专科院校及其他教育机构会员，提供大学入学考试（SAT）、大学预修课（AP）等教育项目，美国及他国高中学生参加这类考试的成绩和相关课程学分，是入读美国名校的“敲门砖”。

2021年9月23日在美国加州大学洛杉矶分校校园内拍摄的学生。新华社发

美国多数公立、私立高中开设AP课程，而大学理事会近期在AP课程中新添一门《非洲裔美国人研究》，并在佛州等几个州试行教学，未料受到佛州政府阻拦。

佛州教育部上月拒绝在本州学校开设这门课程。按照州长新闻秘书布赖恩·格里芬的说法，这门课是“宣扬政治议程的工具”。州教育专员曼尼·迪亚斯更是声称，开这门课是在“披着教育的伪装，灌输（针对美国种族不平等问题的）警醒文化理念”。

据美国全国公共广播电台12日报道，美国大学理事会11日发表长篇声明，谴责佛州政府官员的“诋毁”行为，称理事会本应更快、更有力地做出回应。

声明强调，理事会本月早些时候对《非洲裔美国人研究》相关内容做出最终调整，并非像佛州政府所称是迫于州政府与之“频繁沟通”的压力。“我方从未就课程内容与佛州或其他任何州谈判过，也从未收到任何相关要求、建议和反馈。”理事会称佛州政府的说法“错误且有政治动机”，企图宣扬“政治上的胜利”。

“如何抹得掉整个黑人历史”

德桑蒂斯被视为有望接替特朗普而成为下一位共和党总统候选人的“明星”政客。他在非法移民、堕胎、控枪等敏感议题领域采取的强硬政策，巩固了他在保守派阵营以及选民中的声望，使他在去年11月中期选举中高调胜选连任佛州州长。

去年，德桑蒂斯在教育领域“出手”，推动出台一系列限制佛州学校教学内容的新法，包括限制课堂教学中涉及种族议题讨论范围的法律。

2021年5月31日，在美国纽约，一名参加纪念塔尔萨种族屠杀一百周年活动的女子额头贴有“塔尔萨”字样的装饰。新华社发（郭克摄）

佛州教育部门援引此法拒绝开设《非洲裔美国人研究》课程，引起各界批评。包括全国教育协会主席贝姬·普林格尔在内的数万人联名请愿，要求佛州批准该课程。请愿书指认德桑蒂斯“将黑人学生当成政治卒子”，指认佛州教育部“助纣为虐”。

已有民权律师将代表三名佛州高中学生控告佛州教育部侵犯其受教育权利。

美国教师联合会主席兰迪·温加滕在社交媒体推特上发文质问：“德桑蒂斯州长如何抹得掉整个（美国）黑人历史？”

佛州政府禁止本州学校开设《非洲裔美国人研究》课程不出意外地成为民主党攻击共和党的把柄。伊利诺伊州民主党籍州长杰伊·罗伯特·普里茨克致函大学理事会，要求不要理会佛州政府禁令，拒绝屈服于政治压力。

“为填补鸿沟迈出的一小步”

大学理事会在最新声明中说，它未能及时“抬高音量”迅速回击佛州官员的“诋毁”，“背叛了各个领域的黑人学者，和那些为成就这门研究内容而付出艰辛劳动的人”。按照理事会的说法，学者们花了近10年时间才设计出这门课程。

现阶段，美国已有60所学校开设《非洲裔美国人研究》课程。

大学理事会在声明中也谨慎解释，部分“争议课题”，如“黑人的命也是命”运动，在试行课程大纲中属于选修而非必修课题，并不要求学校一定要教。

2020年6月8日，美国华盛顿白宫附近的隔离围栏上贴着“黑人的命也是命”的抗议标语。新华社记者刘杰摄

佛州官员特别担心这门课会向学生传授“批判性种族理论”，即主张种族主义不单出于个人偏见，更深植于法律系统和政策设计。援引这类理论，民权团体正发起要求正视黑人对美国历史贡献、替奴隶制受害者后代向美国政府索赔的运动。

参与课程设计的学者驳斥了佛州政府称课程“承载政治议程”的说法。

美国圣路易斯大学非洲裔美国人研究系主任克里斯托弗·廷森告诉美国公共广播电台：“课程内容不包含任何特别意识形态的东西，只有一点，就是我们重视非洲裔群体在美国的遭遇。”

他介绍，课程宗旨是从多角度向学生介绍非洲裔美国人的经历和贡献，奴隶制是其中一部分内容，“但我们不想仅仅聚焦于此”，还希望从文化、文学、历史发展、政治和社会运动等层面提供更全面的观察。

廷森说，这一研究课题之所以重要，是因为在美国公立学校的美国历史教育中，关于非洲裔群体集体经历的记录长期被“抹除”，“（我们现在做的事）是为填补这一（知识）鸿沟所迈出的一小步”。（沈敏）

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