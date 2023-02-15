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联合国报告：本·拉丹原安保头子或成“基地”新头目

2023年02月15日13:46 | 来源：新华网
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　　新华社北京2月15日电 联合国一个专家小组新近呈交安理会一份关于恐怖组织“基地”的调查报告，基于多数会员国认可的看法，推断赛义夫-阿德勒已手握“基地”组织领导权，接替去年死于美国无人机袭击的前任头目艾曼·扎瓦希里。

　　头目换人

　　上述报告13日在联合国内部传阅。美联社当晚援引报告内容报道，赛义夫-阿德勒曾负责“基地”组织原头目乌萨马·本·拉丹的安保，并训练日后实施“9·11”恐怖袭击的部分劫机者。

　　这是纽约世贸大厦2001年9月11日遭恐怖袭击倒塌后的资料照片。新华社/法新

　　联合国专家小组认为，虽然“基地”组织方面并未公开宣布头目易人消息，“但在去年11月和12月的讨论中，许多联合国会员国都认定，赛义夫-阿德勒已成为该组织无可争议的实际头目”。

　　至于“基地”组织为何至今没有宣布新头目，各会员国有不同推测。

　　罪行累累

　　联合国自2001年1月起就将赛义夫-阿德勒等“基地”组织成员列为制裁对象，标注其真实身份为埃及出生的穆罕默德·萨拉赫丁·阿卜杜勒·哈利姆·齐丹。“基地”组织2001年发动“9·11”恐怖袭击后，美国政府发起“反恐战争”，追杀“基地”组织成员。

　　据联合国相关文件介绍，在本·拉丹高级助理之一穆罕默德·阿提夫2001年11月死于美军袭击后，赛义夫-阿德勒接手“基地”组织军事指挥权。本·拉丹2011年5月在巴基斯坦遭美军特种部队击毙。

　　2012年2月26日，在巴基斯坦西北部的阿伯塔巴德，巴基斯坦警方在本·拉丹藏身处拆除现场警戒。新华社发

　　报告说，除了负责本·拉丹的安保，赛义夫-阿德勒还负责训练武装分子使用爆炸物，并训练了一部分参与“9·11”恐怖袭击的劫机者，以及1993年在索马里摩加迪沙致18名美国军人死亡的部分索马里人。他还因涉嫌1998年8月美国驻坦桑尼亚、肯尼亚大使馆爆炸袭击事件而位列美方通缉名单。

　　高度威胁

　　报告指出，“基地”“伊斯兰国”两大极端组织及其分支对冲突地区和邻近国家仍构成高度威胁，而近年来，非洲成为“恐怖主义危害扩散最快、最广的大陆”。

　　报告还说，“伊斯兰国”去年11月30日宣布其首领阿布·哈桑·哈希米·库莱希同年10月战死，这一极端组织由谁掌控也成疑。库莱希是该组织一年内死亡的第二个头目。“‘伊斯兰国’宣布新头目叫阿布·侯赛因·侯赛尼·库拉希，其人真实身份仍未知。”（沈敏）

(责编：高歌、刘叶婷)

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