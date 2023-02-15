新华社巴西尼泰罗伊2月14日电 通讯：备受巴西孩子青睐的葡中双语学校

新华社记者赵焱 谢照

“上高中前我和家人考察了很多所州内学校，葡中双语学校在里约州排名第一，虽然我没有接触过中文，但我喜欢学外语，能多学一门语言为什么不呢？于是我就选择了这里。”刚刚入学一周的巴西男孩蒂亚戈·莫雷蒂日前对记者说。

葡中双语学校位于与巴西里约热内卢市隔海相望的小城尼泰罗伊，该校2014年成立，2015年2月正式启动，由里约热内卢州政府和河北师范大学共同创办，是巴西境内第一所以葡萄牙语、中文和英语三种语言教学的公立高等中学。

建校8年多来，已经有不少学生通过汉语水平考试、汉语水平口语考试，还有学生参加“汉语桥”比赛获得奖学金前往中国学习。由于连续几届都有数十名学生考入里约州立大学等巴西著名高校，该校2022年9月在巴西教育部基础教育发展指数评估中获得里约州第一的排名。

中国驻里约热内卢总领馆14日访问该校并向学校捐赠一批图书，涉及书法、中医、中国哲学、中国美食等主题，希望学生们在学习之余能了解更多中国文化。

中国驻里约热内卢总领事田敏在赠书仪式上说，希望同学们学好中文，享受中国文化，为促进中巴文化互鉴、增进中巴友谊添砖加瓦，为中巴在文化、教育、科技、经贸等领域务实合作注入新动力。

里约州教育厅战略项目处负责人雅克琳娜·里贝罗说，这所学校是州内第一所跨文化学校，起到了先锋作用。这里的学生大多来自附近的贫困社区，他们在学校学有所成，还有一些学生可以去中国学习，这对贫困家庭的孩子来说是一个重要激励。

葡中双语学校采用全日制教学，每天从早上7点持续到下午5点的课程对巴西孩子来说有些繁重，但看到一届届毕业生取得的优异成绩，每年报考该校的人数在不断增加。2015年成立之初，学校招收了三个班共72名学生；8年后，该校在校生总数为360人左右，第九届新生人数达到125人，分为四个班。

莫雷蒂说，虽然每天上学时间较长，但一想到这可以大幅增加自己的技能，便能集中精力学习。“我来到这里后发现学校提供各种机会前往中国，让你可以了解中文背后的知识，我觉得在这里上学非常完美。”

除了文化课，双语学校还有足球队、篮球队、排球队和乒乓球队。在该校读高二的卡约·科斯莫参加了足球队，每周六他和队友们都会到巴西弗卢米嫩塞联邦大学校园训练和比赛。

新冠疫情前，双语学校连续四年通过“巴西中学生足球夏令营”选送了逾百位师生到中国交流，举行足球友谊赛、体验中国文化、了解中国历史。科斯莫希望夏令营尽快恢复，他也能有机会到中国看一看。

吉列尔梅·桑托斯是该校第二届新生，2018年毕业后获得了到河北师大读书的机会。在赠书仪式上，桑托斯为学弟学妹们讲述了自己的求学故事。双语学校校长埃利桑杰拉说，她还记得当年桑托斯住在临近的圣冈萨洛市，每天上学要坐2小时的公交车，但他坚持了下来，能取得现在的成绩令学校自豪。

如今，从中国留学回来的桑托斯在里约热内卢天主教大学孔子学院下属的中文教学点教授中文，成为在巴西传播中国文化的使者。

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