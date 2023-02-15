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三大因素拖累日本经济复苏

2023年02月15日13:42 | 来源：新华网
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　　新华社东京2月15日电（国际观察）三大因素拖累日本经济复苏

　　新华社记者刘春燕

　　日本内阁府14日公布的初步统计结果显示，2022年日本实际国内生产总值（GDP）小幅增长1.1%，增幅明显小于上年。由于多重不利因素叠加，去年日本经济增长不及预期，始终在低位徘徊。

　　2021年12月，经济合作与发展组织发布日本经济形势展望时曾认为，日本2021年走出衰退后有望实现稳定扩张，2022年经济增速或达3.4%。然而，由于全球经济遭受多重超预期因素冲击，2022年日本经济维持低迷态势，第一季度和第三季度两度出现负增长，GDP仍未恢复至疫情前水平。

　　从具体数据来看，2022年，占日本经济比重二分之一以上的个人消费比上年增长2.1%；设备投资、货物及服务出口分别增长1.8%、4.9%；住宅投资减少4.7%。由于日本国内新冠疫情反复、物价持续上涨，消费和投资虽保持正增长，复苏势头均受到抑制，不及各界预期。

　　从内外需对日本经济增长的贡献度来看，2022年日本货物及服务出口增幅明显小于去年；与此同时，日元大幅贬值令进口增幅扩大，对经济增长的拖累作用被放大。全年外需对经济的贡献度降至负区间，内需对日本经济增长的贡献为1.7个百分点，外需的贡献为负0.6个百分点。

　　去年，日本经济复苏受到拖累主要归结为以下三个主要原因。

　　首先，以美联储为首的美欧发达国家央行快速收紧货币政策，日本央行迫于国内经济形势不得不维持超宽松货币政策，使该国去年以来持续面临本币贬值、进口成本上涨压力。此外，乌克兰危机令国际大宗商品价格持续高企，进一步放大了日元贬值对本国经济的影响。2022年日本企业物价不断创新高，许多企业业绩恶化。

　　其次，由于疫情反复，日本消费领域受到明显影响。同时，物价普遍持续上涨，实际收入不升反降，一定程度影响了消费者心理。

　　第三，由于海外经济减速、欧美等国需求下降，对日本经济增长意义重大的众多出口行业受到抑制，出口对日本经济的贡献下降。

　　受多重因素影响，去年第四季度日本经济并未出现明显反弹，实际GDP仅环比上升0.2%，按年率计算增幅为0.6%，远低于各界预期。其中，设备投资环比下降0.5%，令很多专家对全球经济减速的忧虑加重，认为2023年经济形势不容乐观。

　　野村综合研究所研究员木内登英认为，当下物价涨幅超过工资涨幅的逆风仍将持续，而去年第四季度多个指标下滑显示海外经济形势严峻。日本经济高度依赖外需，如果海外经济恶化，2023财年日本经济增幅很可能低于1%。

(责编：高歌、刘叶婷)

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