新华社东京2月15日电 专访：中国电动车进入日本市场将促进日本汽车产业发展——访日本名古屋大学客座教授野边继男

新华社记者钟雅

日本名古屋大学客座教授野边继男日前接受新华社记者专访时表示，中国电动汽车进入日本市场可以促进日本汽车产业发展，对日本而言十分有益。

今年年初，中国车企比亚迪开始在日本市场销售其纯电动车SUV ATTO 3，迈出全面进入日本乘用车市场的第一步。

“中国电动汽车进入日本市场，对日本汽车产业而言是一种刺激，我认为对日本来说是一件非常好的事情。”野边说，虽然日本消费者对本国制造的汽车忠诚度很高，但由于市面上日本产电动汽车选择有限，同时日本消费者十分关注海外汽车电动化潮流，预计中国电动车销量将非常可观。

日本是全球重要汽车销售市场，但电动汽车普及率较低。据英国艾尔西汽车市场咨询公司统计，2022年日本新车总销量中纯电动乘用车占比仅1.7%，远低于中国的19%及欧洲的11%。

野边认为，在竞争与合作进程中，电动汽车市场会逐渐扩大。在未来15年左右，日本汽车市场的主流将是电动汽车，在电动汽车研发领域止步不前的车企将面临销量下滑、经营困难的风险。

近年来，中国新能源汽车行业发展迅猛。据中国汽车工业协会数据，2022年，中国新能源汽车出口67.9万辆，比上年增长1.2倍。

谈及中国电动汽车行业持续发展的原因，野边说，首先在顶层设计上，中国很早便确立了汽车强国的目标并着眼于电动汽车领域。其次，中国引入外资车企到本国生产，并优化汽车外资政策，在学习先进制造技术的同时，培育了本土电池制造企业，形成了电动汽车产业集群。此外，中国巨大规模的市场也为电动汽车行业发展带来显著优势。

野边认为，日本消费者的观念会因外部因素影响而发生变化，已经购买电动汽车的消费者会逐渐影响他人，届时会有越来越多日本人购买安全系数高、物美价廉的中国电动汽车。

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