本报记者 邱海峰

额勒赛水电站。

中国华电集团有限公司供图

2月的柬埔寨，仍显闷热。在柬西南部的豆蔻山脉深处，清晨的薄雾还未散尽，额勒赛下游水电站内已热闹起来。

拿起工具，利落地爬上电缆桥架，罗建华和2位同事开始检查4号机组设备运行工况。“每年12月到来年4月是旱季，电站库区内水位降到最低，得在这段时间对电站设施设备进行全面检查和维护，确保电力生产和防洪度汛安全。”作为额勒赛项目公司生产技术部副主任，罗建华清楚地记得，这是额勒赛水电站连续安全运行的第113个月。

2013年，由中国华电集团有限公司投资建设的额勒赛水电站全部投产发电，截至目前累计发电量约100亿度，高峰期发电量占到柬埔寨全国的30%。当地人说：“电站点亮了我们的生活，这是中国送来的珍贵礼物。”

“今年是共建‘一带一路’倡议提出10周年。10年来，中国华电积极参与‘一带一路’建设，电力项目走进柬埔寨、印度尼西亚、孟加拉国等20多个国家，公司境外在运装机容量达到351万千瓦。”中国华电党组书记、董事长江毅表示，“党的二十大报告提出，推动共建‘一带一路’高质量发展。我们将以高标准、可持续、惠民生为目标，在水电、风电、光伏等清洁能源领域优质打造更多标志性工程，在‘一带一路’上点亮万家灯火。”

“10年生活改变如梦幻一般”

跟随罗建华的脚步，行至电站的一处高点，不远处水库大坝上用中柬双语写着的白色大字格外醒目——“开发水电，福泽百姓”。

这几个字的意义，与罗建华同行的柬籍员工阿奔感触挺深。掏出手机，找到家乡的那张老照片，阿奔打开了话匣子：“在我的老家磅通省，电曾是奢侈品。由于电价高，很多人用不起电，那时晚上很难看到大片亮光的地方。就算用上电，停电也很常见，一天甚至能停十几次，家里电饭锅蒸出来的米饭都是夹生的。”

改变，在2013年。柬埔寨全国电量缺口曾经超过20%，缺口电力主要从越南、泰国、老挝等邻国进口，由于使用高成本的柴油发电和进口电力，当地民用1度电的价格最高约合0.9美元。2013年，额勒赛水电站竣工，柬埔寨首相洪森在竣工仪式上宣布，因为额勒赛项目投产后每年可为全国提供约10亿度的廉价电量，从2015年起逐年降低居民用电价格。目前，柬埔寨居民用电价格已降到每度电约合0.16美元。

阿奔记录的改变，有电，也有路。随着额勒赛水电站投产发电，当地不仅多了一条接入全国的电网，还由中国华电援建了一条公路。工作之余，阿奔喜欢戴着一顶鸭舌帽，骑着自己心爱的自行车四处飞奔，酷酷的。

阿奔说，一路过来，最高兴的还是沿途的村民，“以前一到雨季就发愁，到处都是土路，别说车了，人走都费劲。看着满园的香蕉运不出去，村里人急坏了。现在不一样喽，路通了后，还经常有人上门来收购香蕉，大家都挺开心。”

阿奔记录的改变，还在更新。去年12月16日，阿奔的手机朋友圈被一条消息刷屏：华电海外投资有限公司投资运营的柬埔寨西哈努克港燃煤电站2号机组顺利通过试运行。

历时27个月，这个柬埔寨总装机容量最大的发电项目全面建成投产。至此，中国华电在柬装机总量达到103.8万千瓦，成为柬埔寨最大的发电运营商，当地每3度电就有1度来自华电电厂。

那天，已在华电工作10年的阿奔和同事说了这样一句话：“10年生活改变如梦幻一般，下一个10年一定会更精彩！”

“很开心成为海底‘护林人’”

在印度尼西亚巴厘岛，当地姑娘芙吉有一所房子，面朝大海，春暖花开。清晨，打开窗户，芙吉很喜欢看旁边的海豚湾，一群群海豚逐浪嬉戏，在海面上荡起一串串涟漪。

紧邻芙吉家，坐落着全岛最大的发电厂——中国华电巴厘岛电厂。聊起电厂，芙吉说，“开始的时候，人们担心电厂会引起污染问题，但现在大家都夸赞这座中国电厂，不仅让我们告别了‘缺电’的日子，也让周边环境更亮了。”

2015年9月，由中国华电投资、建设并运营的巴厘岛电厂进入商业运营，7年多来年均发电量超过30亿度，承担全岛45%以上的用电负荷，每年为当地政府节省约8亿元人民币购电成本。芙吉是最早进入电厂工作的当地员工之一，从建设到运营，她对这座电厂在环保上的付出与成效印象深刻。

“电厂运营后，海豚依旧很多。”芙吉说，有了充足的电力供应，村里人开起民宿，游客越来越多，海豚湾现在更热闹了。

作为一名“老华电”，芙吉提到海豚湾时总会自豪地谈到中国华电的努力：电厂投资约6.8亿美元，采用先进环保技术，能耗与环保指标都优于印尼国家标准，工业与生活用水排放经过严格处理后不会对当地生态环境造成污染。

芙吉自豪的还有她的新身份：海底“护林人”。

由于遭受“厄尔尼诺”现象以及旅游业、养殖业影响，巴厘岛北部海域的珊瑚礁群正经历大规模白化。芙吉的家族世世代代生活在海域附近的村落，看着生长茂盛的珊瑚逐渐凋零，特别希望能为改变这一现状做点什么。她没想到的是，多年心愿在进入电厂工作后得以实现。

2019年底，巴厘岛电厂联合印尼环保机构共同成立珊瑚研究及恢复中心。芙吉得知后，第一个报名参与了中心组织的珊瑚野放活动，“很开心成为海底‘护林人’，希望这一公益环保活动带动更多人加入到保护珊瑚的队伍中。”

截至目前，该中心已成功投放超过500株珊瑚幼苗，覆盖范围约200平方米天然礁盘。专家预测，珊瑚移栽2年后，珊瑚物种数将增加1倍。

“妈妈在家里，家在这里，海豚还在，美丽的‘珊瑚海’再现……”芙吉憧憬着美好生活。

“学习、奋斗热情更高了”

晚上6点半，马卡早早赶到电站培训中心，找到座位，拿出纸笔，“今天有新课，学习电站新设备的操作规程。”

今年32岁的马卡，是柬埔寨额勒赛水电站的“名人”。他介绍，每当电站来了新设备或者实行新的操作工艺，公司都会组织大家统一学习培训。“因为有了培训中心，学习新知识已经成为日常习惯。”

在额勒赛项目上，柬籍员工占比50%以上。“项目实行本土化用工，促进当地人员就业，依托中国华电‘一带一路’能源学院等资源举办柬籍员工专题培训班，以‘专业理论+贴岗实习’的教学模式，探索本地化人才培养路径。”中国华电额勒赛公司董事长朱新元表示，同时，公司注重在工作中以师徒“传帮带”、交流学习等形式提升柬籍员工技能水平和专业素质。

“刚来时只掌握一点书本知识，现在也算得上半个水电专家了，而且我还学会了中文。”马卡说，对中文的浓厚兴趣开始于2018年的中国之行，那是他第一次走出国门看世界。

在北京与同行学习交流的那30天，马卡挺难忘：“不仅学到了更多专业知识和文化，也看到了中国的繁荣发展，这让我的学习、奋斗热情更高了。”

回国后，马卡积极学中文，参加培训，还努力走进生产一线承担调整机组负荷等复杂工作，几年下来从一名调度接线员快速成长为发电部主任助理。“岗位提升带来了薪资的提高和生活的改善，我给老家的父母买了地、建了房子。”马卡用一口流利的中文说道，“我要感谢中国师傅的帮助、中国企业的培养。”

和马卡一起成长的，还有阿奔、陈金金、阿照、杰特……他们中许多人都走上了运行、检修等重要岗位，有了更好的工资待遇。

“我对现在的生活很满足。”马卡说，“但我希望我的国家能更快地发展，希望有更多像中国华电这样的企业来这里投资，让更多的家庭被点亮。”

(责编：高歌、刘叶婷)