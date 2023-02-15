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让日本民众领略太极拳之美

睿  加  范晟男
2023年02月15日08:37 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　作为我国非物质文化遗产，太极拳以其简单流畅的招式、柔和缓慢的动作以及强身健体的功效，受到广泛欢迎。近年来，在华侨华人的努力下，太极拳迈出国门，受到许多外国民众的关注。

　　深入认知 内观自我

　　来自江苏省南京市的张轶蓉自6岁开始学习武术，11岁时入选省队进行专业的太极拳训练，开启了长达十多年的运动员生涯。“在大多数人都在上学的时候，我把所有的时间和精力都花在了太极拳这项运动上，感觉自己缺少了作为普通学生的经历。”张轶蓉回忆。退役后，为了“寻找全新的自己”，张轶蓉选择赴日留学，曾在大阪大学的大学院攻读运动心理学。

　　在日留学期间，张轶蓉对太极拳及其文化产生了全新的认识角度和解读。“在运动员时期，一心想的都是如何更好地打比赛拿冠军，而通过留学期间理论知识的学习，我对太极拳有了更深入的理解。”张轶蓉说。

　　在张轶蓉看来，练习太极拳不仅可以锻炼身体或是赢得比赛，更是内修的过程。“在练习太极拳的过程中，我们能够沉静下来，内观自我，对自身进行学习、认知、领悟，思考自身的价值，更好地控制、调整自我。致虚极，守静笃，提升我们的精神状态。”

　　融合创新 重新定义

　　毕业之后，张轶蓉一直在日本从事健康领域的工作，也将太极拳的教授及其文化理念的输出融入工作中。她专注于教学方法的研究，根据不同目的采取不同教学方法，以便学生更快理解，更好入门与提高。

　　教学时，张轶蓉遵循“由外而内”的方法，先对学生的姿势进行调整，而后是气息，最后是内心。“如果姿势不到位，如手指或手形没有摆正，气息便难以畅通，脉络也无法打通，也就无法真正地沉静下来内观自我，难以达到内外兼修的效果。”张轶蓉称。

　　此外，张轶蓉还根据特定的主题，如春天增强气力，融合太极拳动作，打造身心合一的状态。同时，她搭建同饮食、运动、睡眠的联动课程体系，让每个人找到自己最适合的健康之道。

　　与传统认知上的二十四式等不同，张轶蓉传播教授的太极拳更像是一种“新派太极”，即在传统太极基础上对太极拳进行创新，与美学、哲学融合，打造新的展现方式，以突破大家对于太极拳的固有印象。

　　在张轶蓉的课堂上，太极拳从传统的根中焕发新的生命力，变成了有活力、快乐的运动，一招一式，既优雅又能够拉伸筋骨。在课后的交流环节，常常有学生感叹：“老师教的是太极拳啊！原来太极拳还能这样展现！”

　　习练太极 传播文化

　　上学期间，张轶蓉便经常在大使馆的交流活动、学校活动及日中文化交流会上表演太极拳，每周也会义务到文化交流中心开展太极拳讲座。毕业后，张轶蓉也持续开展有关太极拳的课程及讲座，以普及太极拳文化，受到了非常多日本年轻群体的喜爱和支持。

　　“有一次我在日本大学里给大一的学生们上课，表演了一套太极演武。上完课后，大家都非常感兴趣，许多学生要我的联系方式，想进一步了解太极拳及其文化。”张轶蓉笑道。

　　张轶蓉还通过线上线下同步课程，尝试融合西方的心灵疗愈及佛教概念进行太极拳的教学，并开展线上直播，讨论交流有关太极拳及健康方面的问题，让太极拳及其文化理念渗透更多的日本民众。“必须不断地尝试，让大家对太极拳及其文化产生兴趣，对太极拳有更加全面的了解。只有越来越多的人参与，太极拳文化才能走得越来越远。”

　　未来，张轶蓉还将对太极拳进行更深入的学习和技术提高，在实践中不断精进，让更多日本民众领略太极拳的魅力。“太极拳已经成为我身体里的一部分，也会是我终生的事业，我将继续用我的方式为它作贡献。”张轶蓉说。

(责编：高歌、刘叶婷)

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