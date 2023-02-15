新华社北京2月14日电 北大西洋公约组织秘书长延斯·斯托尔滕贝格13日承认，乌克兰军队炮弹消耗速度远超西方国家炮弹生产速度，令北约国家库存见底，军工企业直呼吃不消。

承认“问题”

“乌克兰眼下弹药消耗速度是我们生产速度的好几倍。这让我们的国防工业承受压力。”斯托尔滕贝格告诉媒体记者。

2022年2月24日，北约秘书长斯托尔滕贝格在比利时布鲁塞尔的北约总部出席记者会。新华社记者郑焕松摄

斯托尔滕贝格承认，北约对乌克兰军援正面临一个“问题”：现阶段，北约供应乌克兰的大口径炮弹生产时间从12个月增加到28个月，需要加快生产。

俄罗斯去年2月对乌克兰发起特别军事行动以来，西方承诺向乌克兰提供价值数以百亿计美元的军火。按照路透社报道说法，随着对乌军援不断加码，北约国家库存慢慢耗尽，生产效率、生产速度和供应链人力等方面漏洞不断暴露。

美国国务院数据显示，近一年来，美国向乌克兰提供1600枚“毒刺”单兵防空导弹、8500枚“标枪”单兵反坦克导弹。美国军火商雷神技术公司董事长兼首席执行官格雷格·海耶斯去年12月警告，这相当于“毒刺”13年的产量、“标枪”5年的产量；即便跟另一大军工巨头洛克希德-马丁公司合作，也只能每月生产400枚“标枪”。

2016年4月28日，在拉脱维亚阿达日军事基地训练场，美军炮兵进行射击准备。新华社记者郭群摄

法国内克斯特系统公司每年能够生产数以万计155毫米口径炮弹，但法国军方一名高级官员告诉法新社记者，这家军工企业“几乎已经达到产能上限”。

一名欧洲国家外交官说：“假如欧洲现在跟俄罗斯开战，一些国家几天之内就会打光所有弹药。”

欲增库存

俄乌冲突升级前，许多北约成员国弹药库存未能达到北约要求的下限，缘由是这些国家的官员认定，需要大规模炮战的消耗战早已成为“过去时”。

然而，俄乌双方在乌克兰的战线长度以百公里计，炮兵成为主角，且俄军炮兵在数量上占优势。路透社报道，乌克兰军队每天消耗多达1万发各种口径炮弹。

这是2022年4月6日在比利时布鲁塞尔拍摄的北约总部的雕塑与旗帜。新华社记者郑焕松摄

一名法国军方消息人士告诉法新社记者，去年7月，俄军每天打出将近5万发炮弹，乌军只有大约6000发。8月底，乌军在多条战线发起反击，弹药需求大幅增加。随着战事持续，预计今年乌军炮弹需求将越来越大。

北约定于本月14日至15日在比利时首都布鲁塞尔举行成员国防长会议。

路透社以一名北约官员为消息源报道，本次会议将讨论提高弹药库存目标，相应地将要求一些成员国尽快达到国防开支占国内生产总值2%的目标。另一些成员国甚至主张进一步提高占比标准。

2022年3月24日，工作人员在比利时布鲁塞尔的欧盟总部整理美国国旗。新华社记者张铖摄

斯托尔滕贝格说，北约已经完成对成员国弹药库存摸底调查。如果北约要确保可持续地援助乌克兰，就要增加弹药供应。他说，俄军正展开新的攻势，试图“以量补质”。“显然，我们正处于一场后勤比赛中。弹药、燃料、零部件等必须赶在俄罗斯能够取得战场主动权前运抵乌克兰。”

爱沙尼亚智库国际防务与安全研究中心研究员伊万·克雷什切说，在北约内部，波兰、罗马尼亚和波罗的海国家或许可以加快生产乌克兰仍在使用的苏制装备适配弹药，同时，北约正在从韩国、摩洛哥、约旦等国订购弹药。

“短期解决方案将不得不从国外寻找，”克雷什切说，“其他所有东西都会需要好几个月。”（胡若愚）

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