一列运载有毒化学品的列车本月初在美国俄亥俄州东部脱轨，当地应急部门先前声称对车载有毒气体氯乙烯进行了“受控释放”。然而，美国媒体13日报道，脱轨所涉车厢运载的有毒化学品不止氯乙烯，还包括乙二醇丁醚、丙烯酸异辛酯和异丁烯。

美国交通部长皮特·布蒂吉格13日出席活动时，闭口不谈列车脱轨事件。

【多种有毒物】

涉事货运列车运营商诺福克南方公司13日公布列车车厢所载化学品，显示在列车脱轨起火时排放到大气和土壤环境中的有毒化学物质还包括乙二醇丁醚、丙烯酸异辛酯和异丁烯。

美国广播公司新闻部援引美国疾病控制和预防中心的介绍报道，丙烯酸异辛酯是致癌物，接触可造成皮肤和眼部烧灼疼痛，吸入可引发鼻喉不适、呼吸短促和咳嗽；吸入异丁烯可引发眩晕困倦；接触乙二醇丁醚可引起眼部、皮肤和鼻喉疼痛，以及血尿症、神经系统阻抑、头疼和呕吐。

涉事列车约有50节车厢，本月3日晚在俄亥俄州东部邻近宾夕法尼亚州的小镇东巴勒斯坦城脱轨，引发大火。诺福克南方公司先前说10节车厢装载有毒化学品，其中5节装载压缩氯乙烯的车厢因有爆炸风险进行“受控释放”操作，即所谓在可控条件下释放这一有毒致癌气体并让其持续燃烧。

氯乙烯燃烧产生的光气和氯化氢也是有毒气体，随大片烟云排放，促使当地政府强制疏散事发地点方圆1.6公里的居民。

俄亥俄大学空气质量中心主任凯文·克里斯特上周说，如果不疏散居民，在“受控释放”操作中燃烧的有毒化学物质有致命风险。燃烧殆尽后，这些有毒物质仍可能渗透在土壤中，需要清理干净。

【官方称没事】

美国媒体报道，面向东巴勒斯坦城居民的强制疏散令8日撤销，理由是样本监测显示当地空气和水体安全。

美国环境保护局13日傍晚说，“受控释放”完成后，尚未监测到大气环境中关联脱轨事件的毒素达到让人担忧的水平。美国环保局说，“居民可能仍会闻到现场散发的臭气”，建议有症状者咨询医生。

美国环保局已排查完毕事发地点周边291处民宅，并未探测到氯乙烯或氯化氢。截至13日，仍有181处民宅待查。当地学校和图书馆12日排查完毕。

另据美联社报道，东巴勒斯坦城两名居民9日起诉诺福克南方公司，要求赔偿事发地点方圆48公里范围内所有人的医疗检查和看护费用等损失。

西弗吉尼亚州长吉姆·贾斯蒂斯8日说，部分有毒物质流入俄亥俄河，邻近西弗吉尼亚州北部狭长地带。当地政府已关闭那里的自来水厂，启用其他水源。贾斯蒂斯强调“这里一切安好”，但美国水业公司在西弗吉尼亚州的分部仍继续强化水处理工序，为转换水源，已在盖恩多特河设置一个次要进水口。

【部长不作声】

据美国《新闻周刊》13日报道，交通部长布蒂吉格当天出席全国县城联合会年会，外界普遍预期他将谈及列车脱轨事件，没想到布蒂吉格只字未提，只称赞总统约瑟夫·拜登政府主推的基础设施投资计划。

布蒂吉格称，全美都在推进基建项目，这是一个“激动人心的时期”，能看到规模1.2万亿美元的《两党基础设施法》在交通领域落实。

布蒂吉格保持沉默引发关注，民主、共和两党都有人提出批评。

美国媒体报道，尽管未造成人员死亡，俄亥俄州列车脱轨事件引发公众对铁路工人危险工作条件的关注以及对生态长期损害的担忧。

美国调查性新闻媒体《杠杆》10日报道，事件发生后，交通部并未恢复贝拉克·奥巴马任总统时期一项与推广更先进制动技术有关的铁路安全规定。联邦铁路局前高级别官员史蒂文·迪特迈耶认为，这项技术原本可显著降低脱轨事件的严重程度。

美国交通部数据显示，全美每年经铁路运输大约450万吨有毒化学品，平均每天约1.2万节运载有毒化学品的车厢在城市和村镇间穿行。（海洋）（新华社专特稿）

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