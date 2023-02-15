新华社塔那那利佛2月14日电通讯：中企实施的供水项目让更多马达加斯加居民用上放心水

新华社记者凌馨 贺启明

今年44岁的兰德里亚是一名泥瓦匠，他已经在马达加斯加西南部沿海城市图利亚拉生活了20多年。但直到最近，得益于中国企业实施的供水项目，他家里才装上自来水设施，实现了足不出户用上放心水的愿望。

1996年，兰德里亚离开家乡来到图利亚拉谋生。在这座城市还没有足够的公共供水设施前，他和家人每天都要去15公里外的河里打水。

2022年12月8日，在马达加斯加西南部沿海城市图利亚拉，当地人在集中供水房前排队打水。新华社记者 凌馨 摄

兰德里亚回忆说：“那时候，我们用牛车运水，每天两趟，每趟往返大约两个小时，容量20升的水桶，每次能运大概30桶。”

2001年，兰德里亚家附近安装了两个公共水龙头。相较于以往每天4个小时的漫漫取水路，兰德里亚一家人的生活质量有了一定提高。“使用河水的主要问题是水质无法保证，而自来水经过净化处理，更加卫生。”

但近几年，到公共水龙头打水的人越来越多，排队的时间也比过去长很多。

2022年12月8日，在马达加斯加西南部沿海城市图利亚拉，当地人在集中供水房前打水。新华社记者 凌馨 摄

图利亚拉是马达加斯加重要的港口城市，近些年来城市规模和人口数量增长迅速，城市既有供水系统已无法满足当地民众的用水需求。

2021年3月，中铁十八局集团在图利亚拉市启动了供水项目建设工作。该项目由世界银行投资，计划在市区和市郊共铺设57公里供水管道，实现480户自来水入户安装，并建设200套集中供水房，最终覆盖的受惠人群预计达7.5万人。

2022年底，兰德里亚在家中迎来了安装自来水管道设施的工程队员。“终于可以足不出户用上安全卫生的自来水了!”

同样受益的还有在当地经营街边小吃铺的雷佩拉。近10年来，她和家人每天都要去几公里外的集中供水点打水。随着供水项目的推进，小吃铺对面新建了一个集中供水房。雷佩拉说:“现在要用水，随时可以穿过马路去打。”

据中铁十八局集团马达加斯加公司工程部部长兼图利亚拉项目总工张海洋介绍，除在市区增加供水管道密度外，项目还包括在图利亚拉附近一个小岛上安装两套海水淡化设备。目前，公司已将系统安装完毕并通过了试运行。系统正常运转后，将惠及图利亚拉东南方向两个城市的近两万人口。

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