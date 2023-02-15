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最新动态：俄副外长说俄农产品出口仍受限 因乌弹药用量大北约称需提高产量

2023年02月15日08:29 | 来源：新华网
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　　新华社北京2月14日电 综合新华社驻外记者报道：俄罗斯副外长韦尔希宁13日表示，俄与联合国签署的有关俄农产品出口的谅解备忘录目前执行进展“趋近于零”。北约秘书长斯托尔滕贝格13日称，当前乌克兰的弹药使用量很大，北约需提高弹药产量。

　　——韦尔希宁对媒体说，对俄农产品出口涉及的银行支付、保险和港口准入等方面施加的限制不仅依然存在，甚至还有增加。在这种情况下，各方为应对粮食危机而签署的黑海港口农产品外运协议“有失去意义的危险”。

　　——斯托尔滕贝格在记者会上说，乌克兰目前的弹药消耗速度比北约相关国家的生产速度高出许多倍，这使国防工业承受压力。大口径弹药的等待时间已从12个月增至28个月。他呼吁北约相关国家提高产量，为扩大产能进行投资。他还说，俄罗斯正向乌克兰派遣大量部队，北约已看到俄正开始新的攻势。

　　——据乌克兰国家通讯社14日援引乌各地军事部门消息报道，俄军13日炮击了苏梅、扎波罗热、顿涅茨克等9个地区，并说利沃夫州几乎所有的变电站都被摧毁。

　　——据乌克兰国家通讯社13日报道，105名乌克兰军人已抵达波兰接受“豹2”坦克操作训练，他们每天训练10至12个小时，训练课程将持续一个月。

　　——乌克兰国防部长列兹尼科夫13日在社交媒体上说，他将率代表团参加乌克兰问题联络小组会议。据悉，这一会议将于14日在布鲁塞尔举行，与会国家将公布援乌坦克数量和交付条件。

　　——俄罗斯对外情报局13日说，据俄方情报，美军正积极招募“伊斯兰国”和“基地”组织的恐怖分子，以图在俄罗斯和独联体国家实施恐怖袭击。该机构说，美军为此于今年1月挑选了60名具备中东地区作战经验的恐怖分子，并送往美军在叙利亚的军事基地进行培训。

　　——俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃14日在回应乌克兰方面有关“俄方计划破坏摩尔多瓦局势稳定”言论时说，相关指控毫无根据，俄罗斯不对摩尔多瓦的安全构成任何威胁，也不会试图破坏该国局势。上述言论是美西方国家和乌克兰的“惯用伎俩”，即先援引无法核实的所谓“机密情报”进行指责，然后再以此为借口为他们自己的非法活动开脱。据媒体报道，乌克兰总统泽连斯基9日在布鲁塞尔表示，乌克兰情报机构截获了俄罗斯破坏摩尔多瓦局势稳定的某些计划。

　　——美国驻俄罗斯大使馆13日在其网站上发布旅行提示说，鉴于俄乌冲突后果的不可预测性和存在俄政府安全部门“专门骚扰并拘押”美国公民的可能性等，美国公民不要前往俄罗斯。目前在俄居住或旅行的美国公民应立即撤离。

　　——对此俄总统新闻秘书佩斯科夫13日说，这已不是美国政府第一次发出类似呼吁。塔斯社报道说，美国大使馆去年曾发出类似警告。

(责编：高歌、刘叶婷)

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