新华社土耳其安塔基亚2月14日电 通讯：与时间赛跑 为生命接力——中国救援队在土耳其地震灾区守护生的希望

新华社记者魏梦佳 王峰 吴文诩

“在救援现场经常会出现全场突然静默的瞬间，我甚至能听到身边队友的呼吸声。静默，是因为现场正在进行紧张的生命探测……”这是中国救援队队员张玙在搜救间隙写下的一段话。

音视频生命探测仪可通过辨别声音发出方位来确定生命迹象位置，这是营救幸存者的重要一步。断瓦残垣间，极度安静下，蕴藏着生的希望。

随着“这里有敲击声”等呼喊传来，中国救援队队员会立刻振奋精神，迅速展开作业。

几天来，记者目睹了中国救援队争分夺秒、不眠不休地工作，灰尘、砂石包围之下，他们探测、破拆、救助……有的队员脚底磨出了水泡。

张玙说，一次赶赴救援现场的途中遭遇大堵车，中国救援队队员们就徒步前往救援地点，他们一路小跑近半个小时，衣服被汗水浸湿。

为了挽救生命，一切努力都值得。截至当地时间12日，中国救援队在土耳其安塔基亚市已救出6名幸存者。

“在土耳其主要电视频道新闻中可以看到，中国队员在多处废墟中搜救。”土耳其蓝莓旅行社总经理伊凡·卡斯勒表示，“中国救援力量凭借专业知识和经验以及专业设备无私地开展工作，有一家电视台还通过翻译解释了设备的技术特点。”

土耳其马尔马拉大学学者巴勒什·多斯特表示：“中国救援队辛勤工作，付出了巨大努力。他们解救了我们在地震中的受困者。”

地震创伤虽未平复，但温暖已在悄然传递。被救者的家属会专程赶来致谢。一些普通民众也是如此，当地一位男子特意拿来一袋橙子请中国救援队队员们收下。他说：“你们为我们做了这么多，请让我们也做一些表示感谢。”

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