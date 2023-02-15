本报记者 谢亚宏

雪季还未过去，位于瑞士阿尔卑斯山区的小镇莱森却已开始显露绿色。不久前，这里的气温攀升至创纪录的20.9摄氏度，曾经的滑雪胜地只剩下几条狭窄的人工雪道。在当地经营滑雪缆车业务的企业家阿蒙·坎提耶尼表示，与上一轮雪季相比，缆车的利用率下降了35%—40%。奥地利、法国、意大利阿尔卑斯山区的多家滑雪场也出现类似情况，有的甚至不得不关闭。

科学研究发现，阿尔卑斯山区正在不断变暖。意大利一个联合研究团队近期在权威期刊《自然气候变化》杂志上发表相关研究成果，以阿尔卑斯山高海拔地区一种灌木的年轮宽度为观察对象，提取了与年轮形成有关的600年来的气候和大气条件数据。结果显示，该地区当前积雪覆盖的持续时间比平均值短36天，并且在过去50年里，阿尔卑斯山的积雪覆盖时间每10年减少5.6%，这是过去600年来前所未有的速度。研究人员在论文中指出，雪是阿尔卑斯地区自然、社会和经济系统的基础，这里对气候变化异常敏感，相关环境和社会经济部门必须制定相应对策。

实际上，对于整个欧洲而言，即将过去的这个冬天都是“暖冬”。2023年元旦，欧洲多国气温高达20摄氏度以上，经历了自1881年有记录以来最热的新年。气温过高直接影响到冬季体育赛事的举行。瑞士阿德尔博登滑雪场1月举办滑雪世界杯时被迫全部启用人工造雪，克罗地亚萨格勒布高山滑雪世界杯的部分赛事则直接转移至其他地区举办。

近年来，欧洲极端天气现象愈发频繁。去年夏天，欧洲各国普遍遭遇了创纪录的高温天气。西班牙、意大利等多国爆发山火、干旱和冰川坍塌等自然灾害，造成人员和财产损失。根据世界气象组织去年发布的《2021年欧洲气候状况报告》，欧洲气温在1991—2021年间大幅上升，平均每10年上升0.5摄氏度，这一升温速度高于其他地区，是全球平均水平的两倍多。

德国气象局气象专家安德烈亚斯·弗里德里希表示，当前全球变暖的速度正在不断加快，未来20年极端天气将在欧洲成为常态。布鲁塞尔自由大学气候科学教授维姆·蒂埃里警告称，如果全球变暖的进程不停止，阿尔卑斯山冬季滑雪的历史将在本世纪末彻底消失，他呼吁各国继续减少化石燃料的使用。

（本报罗马2月14日电）

《 人民日报 》（ 2023年02月15日 15 版）

(责编：胡永秋、白宇)