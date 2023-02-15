本报记者 刘玲玲 周卓斌 邹 松 宋亦然

核心阅读

统计表明，全球有1万多种鸟类，其中40%是迁徙性的。作为地球自然生态系统中不可或缺的一环，鸟类迁徙对于农牧业生产、人与自然和谐共生具有重要意义。

最新发布的《世界鸟类状况》报告显示，受到栖息地萎缩、气候变化等因素影响，全球几乎一半的鸟类物种数量在减少，1/8的鸟类面临灭绝威胁。近年来，国际社会积极采取行动，通过建立自然保护区、提高公众保护意识、加强多边合作等措施，努力改善候鸟迁徙沿途环境，帮助候鸟安全迁徙。

加强环境保护

守护迁飞通道

“我看到了8只燕子，一群椋鸟！”在法国卢瓦尔河地区大区旺代省南部艾吉永海湾，法国鸟类保护联盟的研究员弗朗索瓦·莫里纳利正通过双筒望远镜观察鸟类。在他旁边，志愿者仔细记录飞过候鸟的数量。

每年秋冬季节，法国鸟类保护联盟都会在这个被列入自然保护区的海湾对鸟类迁徙情况进行监测和统计，以掌握候鸟迁徙活动路线和规律，到今年已经持续30余年。据统计，每年艾吉永海湾会迎来70至80种迁徙候鸟，数量约有40万只，其中大多数将飞向非洲大西洋沿岸或西班牙。

莫里纳利介绍，为给迁徙候鸟提供更加稳定安全的栖息地，法国政府采取多项举措，先后推出3个湿地行动计划，通过新建湿地保护区、实施湿地保护修复工程、加强科教普及等多种方式，促进湿地可持续利用。此外，在迁徙季节，法国多地通过安装绿网、划定特定保护区域等，为鸟类迁徙时中途停留创造良好条件。例如，法国奥克西塔尼大区在两个海滨区域安装了绿网，为黑头鸥、燕鸥等迁徙鸟类划定生活区域，总面积达2.5万平方米。这一区域严禁居民进入游泳，违反者将面临罚款等处罚。

气候变化、地貌和土地使用方式变化以及公共照明等都会影响候鸟迁徙行为，尤其是公共照明带来的“光污染”会干扰候鸟的昼夜节律，并导致一些鸟类在迁徙过程中迷失方向。在候鸟迁徙期间，兰斯高山地区自然公园周边20个市镇每天从午夜到凌晨5点关闭公共照明，并呼吁周边更多城市加入减少“光污染”的行列，保障候鸟安全迁徙。

法国环保组织和鸟类研究机构等也积极加强宣传和科普，提升人们保护鸟类的意识。在艾吉永海湾监测的鸟类保护联盟的工作人员，每个周日下午都会向游客发放图文并茂的宣传手册，讲解候鸟迁徙的过程，提高人们爱护鸟类的意识。“法国各个自然保护区都会定期组织科普活动，通过网络视频讲解、实地观察等方式让人们更加深入了解候鸟的种类和迁移特点，从而推动更多民众加入到保护候鸟的行列中。”莫里纳利表示。

鼓励民众参与

提供舒适家园

裁好胶合板、留好合适的洞口、固定在离地约5米且背阴的外墙上……简单几个步骤，就可以安置一个鸟巢，为雨燕提供一个舒适温暖的家。

英国皇家鸟类保护协会在其网站提供了安装鸟巢的详细指南，帮助英国居民参与保护雨燕计划。相关组织还与英国地产商联合研发出一款有空腔的建筑砖块，可以安装在新建房屋合适位置，方便雨燕在里面筑巢。

每年4月，从非洲启程的雨燕抵达英国，开始筑巢并繁育后代。由于老建筑翻新或重建、森林砍伐、食物来源减少、气候变化以及土壤和水资源污染等因素，过去20年间，雨燕在英国境内数量下降58%，已被列入英国最濒危鸟类红色名单。

英国狩猎和野生动物保护基金会研究主任安德鲁·霍德莱斯认为，有效保护列入红色名单的鸟类，提高其繁育成功率至关重要。包括英国皇家鸟类保护协会在内的多家鸟类保护组织联合发起倡议，鼓励英国民众在住房和社区的建筑外墙为雨燕提供简易鸟巢，为其繁育后代提供便利。

鸟类保护在英国有广泛的社会基础和历史传统。以创建于1889年的英国皇家鸟类保护协会为例，该协会会员人数超100万，覆盖英国200多处自然保护区。除推动鸟类保护科学研究、提供政策建议和推动立法外，该协会还不断推动提升普通民众保护鸟类的参与度。协会针对青少年会员发起的“大型花园观鸟”活动，已成为年均参与人数超过50万、全球最大规模民众参与的野生鸟类调查活动。在2022年的活动中，参与人数达到70万。

此外，普通民众还可以通过动物保护组织开发的“雨燕绘图”手机程序，在春夏季将观察到的雨燕数量、行踪、鸟巢位置等信息上传，便于科学家对繁育期的雨燕有针对性地加强保护。2021年，“雨燕绘图”程序收到的观测记录量同比增加了67%。

飞机让路候鸟

织密保护网络

每天日落前半小时，数百万只谷仓燕在天空聚集，形成一张巨大的“幕布”。它们鸣叫、旋转、俯冲，然后扎进隐藏在芦苇丛里的巢穴……这一壮观的景象吸引着各地的鸟类爱好者，他们穿过维多利亚湖湿地，来到南非夸祖鲁—纳塔尔省的莫里兰山，感受鸟类迁徙的特有风采。

南非一年四季温度适宜，是重要的候鸟迁徙中转站或目的地。在全球已知的8条候鸟迁徙路线中，有两条经过南非。每年有300万到500万只谷仓燕从北欧出发，长途跋涉抵达南非，在这里繁衍生息。莫里兰山一带是南非最大的谷仓燕迁徙目的地。

而在距离湿地2.6公里的地方，坐落着南非三大最繁忙机场之一——沙卡国王国际机场，该机场每年客流量在500万至600万人次之间。为了减少对谷仓燕的影响，南非鸟类和环境保护协会在机场建设前开展了长达4年的谷仓燕行为习惯监测和机场可行性评估。确定了谷仓燕的来访时间、飞行习性等之后，机场选址才得以确定。

同时，机场减少了谷仓燕出、回巢时段的航班数，并花费巨资安装雷达系统。如果有燕群与飞机同时进入航道，雷达会发出预警，飞机便可及时给燕群让路。机场还建造了减压坝以减少对湿地的破坏，并对噪声、有害垃圾进行严格监控。

在南非，学校课程设置、郊游项目中都会涵盖鸟类识别和保护的内容。每年鸟类繁殖季，南非的鸟类保护组织在各种媒体上加强科普宣传，提高公众爱鸟意识。同时，鼓励民众采取包括悬挂鸟箱和鸟食、避免在候鸟繁殖季修剪草地或灌木、看管好具有捕食鸟类倾向的宠物等措施，为候鸟在南非繁衍生息保驾护航。

（本报巴黎、伦敦、约翰内斯堡、北京2月14日电）

《 人民日报 》（ 2023年02月15日 15 版）

(责编：胡永秋、白宇)