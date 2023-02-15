人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

中方支持联合国推动加强全球治理

2023年02月15日05:38 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　新华社联合国2月13日电  中国常驻联合国副代表戴兵13日在“我们的共同议程”报告后续工作联大非正式通报会上发言说，中方支持联合国推动加强全球治理，支持联合国在应对当前和未来挑战中发挥更大作用。

　　戴兵说，当前全球挑战相互交织，任何国家和国家集团都无法单独应对。团结合作，践行真正的多边主义，是唯一的选择。中方支持联合国推动加强全球治理，愿同会员国一道共同推进“我们的共同议程”后续工作，支持联合国在应对当前和未来挑战中发挥更大作用。

　　戴兵表示，“我们的共同议程”后续工作应成为2030年可持续发展议程的助推器。希望议程后续工作重点围绕今年9月的联合国可持续发展目标峰会，设定优先推进领域，引导国际社会加大对发展议程的关注和投入，为促进可持续发展目标峰会取得积极成果提供助力。

　　戴兵强调，“我们的共同议程”后续工作要重点解决会员国普遍关切的紧迫问题。中方赞成古特雷斯秘书长关于改革国际金融体系的呼吁。中方期待联合国秘书处在后续通报中，提出面向行动的具体改革建议，广泛调动资源，解决发展中国家实际困难，提供更有针对性的支持和帮助。

　　联大13日举行非正式会议，听取联合国秘书长古特雷斯关于“我们的共同议程”报告进展情况的通报。


　　《 人民日报 》（ 2023年02月15日 03 版）
(责编：胡永秋、白宇)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部