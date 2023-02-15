新华社联合国2月13日电 中国常驻联合国副代表戴兵13日在“我们的共同议程”报告后续工作联大非正式通报会上发言说，中方支持联合国推动加强全球治理，支持联合国在应对当前和未来挑战中发挥更大作用。

戴兵说，当前全球挑战相互交织，任何国家和国家集团都无法单独应对。团结合作，践行真正的多边主义，是唯一的选择。中方支持联合国推动加强全球治理，愿同会员国一道共同推进“我们的共同议程”后续工作，支持联合国在应对当前和未来挑战中发挥更大作用。

戴兵表示，“我们的共同议程”后续工作应成为2030年可持续发展议程的助推器。希望议程后续工作重点围绕今年9月的联合国可持续发展目标峰会，设定优先推进领域，引导国际社会加大对发展议程的关注和投入，为促进可持续发展目标峰会取得积极成果提供助力。

戴兵强调，“我们的共同议程”后续工作要重点解决会员国普遍关切的紧迫问题。中方赞成古特雷斯秘书长关于改革国际金融体系的呼吁。中方期待联合国秘书处在后续通报中，提出面向行动的具体改革建议，广泛调动资源，解决发展中国家实际困难，提供更有针对性的支持和帮助。

联大13日举行非正式会议，听取联合国秘书长古特雷斯关于“我们的共同议程”报告进展情况的通报。

《 人民日报 》（ 2023年02月15日 03 版）

(责编：胡永秋、白宇)