宗海平

党的二十大报告提出，构建人类命运共同体是世界各国人民前途所在。推动构建人类命运共同体是中国式现代化的本质要求之一。海洋是构建人类命运共同体的重要领域。近年来，海上安全问题层出不穷，海洋生态环境日益严峻，海洋全球治理面临各种挑战。2019年4月，习近平总书记提出海洋命运共同体理念，从全新视角阐释了人类与海洋和谐共生的关系，为全球海洋治理提供了中国方案，贡献了中国智慧。

海洋是万物生命的摇篮，需要我们共同保护。大道之行，天下为公。海洋和平与安宁关乎世界各国安危和利益。各国要以团结精神应对气候变暖、海平面上升等全球性挑战，合作应对海盗、跨国犯罪、走私贩毒等领域威胁。中国愿同各国以全球安全倡议为指引，有效化解各类海洋安全威胁，共同构建持久和平、普遍安全的海洋秩序。各国要像对待生命一样关爱海洋，保护海洋生态与生物多样性。中国高度重视海洋生态文明建设，正在持续加强海洋环境污染防治，保护海洋生物多样性，愿在这些领域深化与各国的合作，让蓝色星球永葆澄清底色，为子孙后代留下碧海蓝天。

海洋是全球资源的宝库，需要我们共同开发。零和思维、丛林法则没有出路，早该丢进历史的垃圾箱。要尊重各国国情差异，尊重各方合理的海洋利益诉求，坚持以对话弥合分歧，以合作增进福祉。中国坚持走搁置争议、共同开发的合作之路，同海上邻国积极探讨资源共同开发，走出一条互利共赢、携手发展的亚洲合作新路。要保持海上运输和产业链的稳定畅通，通过海洋的开放融通，建设更高水平的开放型世界经济。要完整、准确、全面贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，科学有序开发利用海洋资源，推动海洋可持续发展。中方将全力落实习近平总书记提出的全球发展倡议，通过推进“21世纪海上丝绸之路”和共建蓝色经济伙伴关系，积极搭建海洋合作平台，为世界经济复苏注入新的活力。

海洋是人类生存发展的空间，需要我们共同管理。单边主义、霸权主义不得人心，注定以失败告终。要坚持真正的多边主义，维护以联合国为核心的国际体系，大家的事情大家商量着办。要维护以国际法为基础的海洋秩序，完整、准确、全面解释和适用《联合国海洋法公约》，维护各方依法享有的正当权益。要因地制宜推进区域海洋治理。2022年是《南海各方行为宣言》签署20周年。《宣言》作为中国和东盟国家在南海问题上达成的首份政治文件，为维护南海局势发挥了稳定器作用，也为中国—东盟关系发展营造了和平的地区环境。中国愿同东盟国家加快推进“南海行为准则”磋商进程，加快构建符合各方利益的区域治理规则，把南海真正建设成为和平之海、友谊之海、合作之海。

构建海洋命运共同体，是构建人类命运共同体的重要组成部分，是贯彻落实党的二十大精神的必然要求，昭示着海洋和平与繁荣的光明前景。海洋环境应由各国共同保护，海洋资源应由各国共同享用，海洋事务应由各国共同管理。中国愿与各国在平等、互利、相互尊重的基础上，推动构建海洋命运共同体，推动全球海洋事业发展不断开启新的篇章。

《 人民日报 》（ 2023年02月15日 03 版）

(责编：胡永秋、白宇)