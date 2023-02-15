本报记者 赵益普

柬埔寨民间社会组织联盟论坛项目计划部主任、柬中关系发展学会会长谢莫尼勒日前接受本报记者专访时表示，中共二十大的胜利召开，“不仅是中国的大事，也是世界的大事”。“中国共产党始终坚持人民当家作主，紧紧依靠人民推动国家发展，创造了经济快速发展和社会长期稳定的奇迹，充分彰显了中国式民主的独特优势。中国正昂首阔步行进在实现中华民族伟大复兴的道路上。”

此前，谢莫尼勒的最新著作——《中国式民主》发布会在柬埔寨参议院图书馆举行。该书用柬埔寨文撰写，详细介绍了中国的人民代表大会制度、中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，以及中国共产党的管党治党经验等，受到柬社会各界的好评。谢莫尼勒表示，中国取得巨大的发展成就，主要得益于中国共产党的领导以及不断完善和发展的中国特色社会主义制度。中国式民主在中国行得通，确保了14亿多中国人民“心往一处想、劲往一处使”。

上世纪八九十年代以来，谢莫尼勒经常赴中国考察学习。在他看来，中国共产党坚持一致性和多样性统一，团结一切可以团结的力量、调动一切可以调动的积极因素，最大限度凝聚起共同奋斗的力量。中共十八大以来，中国特色社会主义进入新时代，各项制度更加健全、完善，国家治理效能得到提升。中国共产党无论是治党还是治国都十分成功，新时代伟大变革、新时代伟大成就将被历史铭记。

“尽管中国共产党在多方面取得辉煌成就，但中国共产党人从不自满。特别是最近10年来，中国共产党勇于自我革命、敢于善于斗争，确保在坚持和发展中国特色社会主义的历史进程中始终成为坚强领导核心。”谢莫尼勒说。

谢莫尼勒表示，一个国家是否民主、制度是否有效，最有发言权的是人民。亿万中国人民的生活日益改善就是生动的证明。“中共二十大科学谋划了未来5年乃至更长时期中国共产党和中国国家事业发展的目标任务和大政方针。中国共产党始终走在时代前列、永葆青春活力，一定能团结带领中国人民续写新的辉煌篇章。”

《 人民日报 》（ 2023年02月15日 03 版）

(责编：胡永秋、白宇)