拉纳·米特

中国在推进中国式现代化的同时，也帮助改善了世界许多国家特别是发展中国家的经济发展状况

如何看待中国式现代化的世界影响，是当前世界关注的重要课题。从历史维度看，中国追求现代化的道路充满了艰辛与不易。近代以来，中国曾经饱经战乱动荡，政治、经济、社会等各方面发展遭遇诸多困难。这段历史深刻影响了中国对现代化的思考和探索。

为了推进现代化建设，中国积极应用已有的实践经验。例如，加大对教育和科技的投入能够为经济社会发展提供重要支撑，这一点已经为多国发展实践所证明。中国同样高度重视提高科技教育水平。得益于对教育的长期高质量投资，中国目前已储备大量科技人才。在科技发展方面，中国全社会研究与试验发展经费投入占国内生产总值的比重已经超过2.5%，大量研究成果正转化为科技创新成果。未来，中国进一步加大对农村和欠发达地区的教育投入，更加注重促进教育公平，整体科教水平有望继续提高，将为其他国家尤其是发展中国家发展科教事业提供可资借鉴的重要经验。

中国式现代化不断推进的过程，也是中国在世界上影响力不断扩大的过程。无论是回望历史，还是观察当下，都不难发现中国对现代化的追求与中国融入经济全球化的努力相辅相成、相互促进。目前，无论在发展制造业、货物和服务贸易，还是在推动科技进步等领域，中国都与世界紧密相连。举例来说，大量中国学生赴海外求学，也有越来越多其他国家的学生到中国留学。

中国在推进中国式现代化的同时，也帮助改善了世界许多国家特别是发展中国家的经济发展状况。中国携手各方高质量共建“一带一路”，带来了更广阔的合作前景，为全球发展增添了活力。亚洲、非洲、拉丁美洲等地区国家可以根据自身情况，选择有利的发展合作方案。通过近10年的努力，共建“一带一路”带动了全球对基础设施建设的投资，促进了全球互联互通。

在绿色发展领域，中国形成了本国的独特经验，对全球生态文明建设具有重要意义。在气候变化挑战日益严峻的今天，中国努力实现可持续发展。作为世界第二大经济体，中国的这一主动选择向世界发出推动经济社会发展全面绿色转型的明确信号。中国持续在可再生能源领域加大投入，对增强全球应对气候变化能力至关重要。

这个世界普遍存在竞争，但竞争不应是零和的，各方有共同获益的空间，重要的是通过竞争创造更多发展机遇。从全球发展进程来看，中国合作方案的价值不仅体现在推进一个个具体的合作项目，更在于为广大寻求改善经济状况、推进自身现代化建设的发展中国家提供了新的选择。

（作者为英国牛津大学中国中心主任）

《 人民日报 》（ 2023年02月15日 03 版）

(责编：胡永秋、白宇)