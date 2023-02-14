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秦刚同伊朗外长阿卜杜拉希扬举行会谈

2023年02月14日23:32 | 来源：新华网
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　　新华社北京2月14日电 外交部长秦刚14日在北京同伊朗外长阿卜杜拉希扬举行会谈。

　　秦刚说，习近平主席刚刚同莱希总统举行富有成果的会谈，达成广泛重要共识，为中伊关系发展提供重要战略指引，注入强劲动力。中方愿同伊方深化务实合作，密切人文交流，将两国元首最新共识落到实处，推动中伊全面战略伙伴关系不断取得新进展。

　　秦刚强调，双方要继续在涉及彼此核心利益问题上相互支持，加强在国际和地区事务中的协调合作，为促进地区长治久安作出共同努力，维护国际关系基本准则和国际秩序，捍卫发展中国家共同利益和国际公平正义。

　　阿卜杜拉希扬表示，伊方高度重视发展对华关系，将与中方共同落实两国元首重要共识，推动两国全面合作计划取得更多成果。伊方愿同中方加强沟通协调，在涉及彼此核心利益问题上坚定相互支持。

　　关于伊核问题，阿卜杜拉希扬介绍了全面协议恢复履约谈判最新进展，赞赏中方发挥的建设性作用。

　　秦刚表示，中方支持伊方维护正当合法权益，将继续推动伊核问题政治外交解决进程，呼吁其他有关各方也要为此作出积极努力。

　　双方还就共同关心的国际和地区问题交换了意见。

(责编：胡永秋、白宇)

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