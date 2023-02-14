新华社北京2月14日电（记者董雪）针对赞比亚财政部日前就英国《金融时报》有关报道紧急发布澄清声明一事，外交部发言人汪文斌14日表示，这彰显了牢不可破的中赞互信和传统友谊，中方将继续同赞方和有关各方保持密切沟通和友好协商，继续为赞债务问题解决发挥建设性作用。

当日例行记者会上，有记者问：据报道，13日，赞比亚财政部就英国《金融时报》采访赞财长穆索科图瓦内的报道紧急发布澄清声明，表示报道标题未正确反映赞财长所述和赞方态度，赞财长并没有像报道中暗示的那样拒绝中国政府提议多边债权人加入债务重组的方案。其后《金融时报》作出修正。赞财政部当晚还与赞比亚中华总商会取得联系，阐明赞方真实立场，并希望广大中国朋友不要因为《金融时报》报道文章误读赞财长观点。中方对此有何评论？

汪文斌表示，作为赞比亚的友好国家，中方一贯高度重视赞方在债务问题上的关切。中国是最先对赞实施缓债行动的国际官方债权人，其后又作为赞债权人委员会共同主席推动成功举行3次会议。

他指出，根据赞比亚财政部披露的数据，以西方为主的商业债权人和多边金融机构债务占到赞外债的70%。“他们理应承担起自身责任，为缓解赞债务负担采取更有力行动。”

汪文斌表示，中方相信，赞比亚政府和人民清楚中方为促进赞国家建设和可持续发展，以及推动赞债务问题解决所作积极贡献。赞财政部紧急发布澄清声明，彰显了牢不可破的中赞互信和传统友谊，同时也让那些唯恐天下不乱的媒体失望了。

“谁才是赞比亚真正的朋友，谁在真心帮助非洲国家实现发展，非洲人民最有发言权。”汪文斌表示，在赞债务处置进程中，部分别有用心的媒体习惯于断章取义，挑拨离间中赞、中非关系，既经不起事实推敲，更无助于解决问题，赞比亚和国际社会对此看得很清楚，不禁要对这些媒体的公信力打一个大大的问号。

“我们认为，赞债务重组问题需要各利益相关方相互理解、相互信任，共同努力找到最佳解决方案。中方将继续同赞方和有关各方保持密切沟通和友好协商，继续为赞债务问题解决发挥建设性作用。”汪文斌说。

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