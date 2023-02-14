新华社洛杉矶2月13日电（记者谭晶晶）美国疾病控制和预防中心13日发布的新报告显示，2011年至2021年间，美国青少年心理健康状况呈现恶化趋势，有过自杀念头和行为的青少年比例显著上升，其中青春期女生的心理健康问题最为严重。

这份报告汇集了美国青少年风险行为调查数据，提供了关于美国高中生健康状况的最新监测数据和发展趋势。报告显示，2011年至2021年间，涉及美国青少年心理健康问题以及自杀念头和行为的几乎所有指标都有所上升。有过持续悲伤感、绝望感、认真考虑过自杀、制订过自杀计划且尝试过自杀的学生比例显著上升。

报告显示，美国青春期女生的心理健康问题比男生更为严重。2021年，近60%的高中女生在过去一年中经历过持续的悲伤或绝望感，近25%的女生曾制订过自杀计划。相比而言，高中男生的这两项数据分别为29%和12%。非裔美国学生有过自杀企图的比例较亚裔、西班牙裔和白人学生更高。

美疾控中心代理首席副主任德布拉·霍里表示，美国青春期女生正被卷入不断上升的悲伤、暴力和创伤浪潮中。过去10年里，美国青少年尤其是青春期女生心理健康恶化、遭受暴力、有自杀风险的比例急剧增加。

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