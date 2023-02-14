人民网罗马2月14日电 （记者谢亚宏）联合国粮食及农业组织14日发布首份全球草地土壤碳评估报告，指出改善草地的管理实践可以提高土壤作为碳汇的能力，并帮助各国实现其气候目标。

土壤是地球上继海洋之后的第二大碳库，目前土壤有机质中储存了大量碳，因此土壤在全球气候变化中发挥着重要作用。

该报告中测量了半天然和人工管理的草地中土壤有机碳（SOC）储量的基线（土壤中可测量的碳，以重量百分比表示），并估计它们的SOC封存潜力。

该研究发现，如果连续20年采取措施增强土壤有机碳固存，草地0-30厘米深度层中的SOC含量增加0.3%，则每年可固存0.3吨碳/公顷 .

“评估草原系统的现状及其在土壤中封存碳的潜力，是更好地了解草原服务对粮食安全、生物多样性保护和气候变化减缓等方面作用的关键。”联合国粮食及农业组织动物生产及卫生司司长他那瓦·天信说。

该报告通过案例研究探讨了其他可能改善SOC库存的措施，例如，肯尼亚和乌干达的4万多名小农户建立了种有木香树的花园，以提高牛奶产量、改善奶牛健康。根据该项研究，这些花园的建立每年可能增加每公顷0.03吨的土壤碳。

该报告还探讨了通过放牧系统集约化应对不断增长的畜产品需求和土地竞争的方案，包括通过管理植物从放牧中去除的生物量，以及通过改良物种、灌溉和施肥增加草料产量，从而增加植物根系和残留物的碳输入等措施。

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