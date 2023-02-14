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随笔：叙利亚灾民在哭泣：美国制裁何时休

2023年02月14日19:16 | 来源：新华网
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　　新华社北京2月14日电 题：叙利亚灾民在哭泣：美国制裁何时休

　　新华社记者高文成

　　土耳其南部靠近叙利亚边境地区日前发生强烈地震，也给叙利亚造成重大人员伤亡和财产损失，大批被困民众亟需救援。随着国际社会不断施压，美国政府日前宣布临时取消对叙制裁中涉及地震救援的部分，为期180天。然而舆论广泛认为，美国仅临时取消部分制裁、仍保留其他非法制裁，实质仍然是一次“政治作秀”，叙利亚人民依然将在美国制裁和地震灾害双重打击之下苦苦挣扎。

　　美国长期对叙利亚实施非法单边制裁，严重加剧叙利亚经济民生危机，也极大削弱了叙利亚应对灾害的能力。此次强烈地震发生后，美国单边制裁直接阻碍了叙利亚72小时黄金救援。红十字国际委员会主席米里亚娜·什波利亚里奇说，叙利亚受地震影响地区人道局势面临巨大挑战，阿勒颇等叙利亚受灾地区已经历多年危机，基础设施和当地民众生活条件本就脆弱，此次地震使情况进一步恶化。

　　早在强震发生前，联合国单边强制措施对人权负面影响问题特别报告员阿莱娜·杜汉就指出，叙利亚90%的人口生活在贫困线以下，获得食物、水、电、住所、烹饪和取暖燃料、交通和医疗保健的机会有限，对叙利亚实施的单方面胁迫措施对人权和人道主义的普遍影响“令人震惊”。

　　美方宣布实施所谓“人道主义豁免”，然而这项措施即使能够落实，其对救援和赈灾工作能起到的效果也将如同杯水车薪。叙利亚需要的是取消所有对其非法制裁，而不是所谓的部分“临时豁免”。何况，美方这项承诺能否真正落实、能在多大程度上落实，都还是未知数。叙利亚外交部表示，美国部分解除对叙制裁旨在营造“虚假的人道主义形象”，具有误导性。

　　事实让美国非法单边制裁的冷血本质暴露无遗，美国政客们将政治凌驾于人道主义之上，其自我标榜“人权卫士”虚伪之极。美国滥施制裁无视人道主义的例子还有很多。在新冠疫情蔓延期间，美国政府顽固坚持对伊朗、叙利亚、古巴等国实施单边制裁，导致被制裁国家难以及时获得抗击疫情需要的医疗物资。

　　美国制裁不仅让叙利亚遭受了多年的苦难，限制了叙利亚人抗震救灾的当下，也将严重干扰叙利亚人重建家园的未来。致命的美国制裁之下，无助的叙利亚灾民在哭泣！

(责编：崔译戈、杨牧)

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