新华社华盛顿2月13日电 综述：美国有毒化学品运载列车脱轨事件引关注

新华社记者孙丁

美国一辆运载有毒化学品的列车近期在俄亥俄州境内脱轨，这一事件及其后续发展和潜在影响引发广泛关注。

本月3日晚，美国诺福克南方铁路公司一辆货运列车驶经俄亥俄州东巴勒斯坦镇时因机械故障发生事故，导致约50节车厢脱轨。10节车厢运载有毒化学品，其中5节运载易燃且致癌气体氯乙烯。

东巴勒斯坦镇位于俄亥俄州与宾夕法尼亚州交界处，人口约4800人。事故地点周边居民撤离后，应急人员6日对这些氯乙烯进行了“受控释放”和燃烧，以防发生大规模爆炸。

氯乙烯主要用于化工生产，燃烧可产生光气和氯化氢。光气是一种剧毒气体，在第一次世界大战中曾被用作化学武器。

在8日俄亥俄州举行的记者会上，美国电视台“新闻国度”记者埃文·兰伯特在现场进行报道时与警察发生争执，随后遭驱逐和逮捕。执法记录仪显示，两名警察为了制伏兰伯特将其推倒在地，并给他戴上手铐。兰伯特当时说：“这就是2023年在美国作为一名黑人记者的感觉。”

同一日，俄亥俄州州长、宾夕法尼亚州州长、东巴勒斯坦镇消防部门负责人等各级官员联合宣布，事故地点区域以及周边居民区空气质量样本关注污染物读数一直低于需要进行安全筛查的水平，东巴勒斯坦镇及周边区域居民“现在可以安全回家”。

不过，不少当地居民咽不下这颗“定心丸”。东巴勒斯坦镇居民莫拉·托德计划和家人一起暂时离开该地。托德表示，此前闻到过类似洗甲水和燃烧轮胎混合的刺鼻气味，家人出现头痛恶心症状。“我看了每场记者会，没有任何信息让我觉得这是一个基于数据做出的决定。”

过去几天，东巴勒斯坦镇还报告宠物或野生动物生病或死亡的情况。狐狸养殖户泰勒·霍尔泽透露，他养殖的所有狐狸都病了，行为异常，部分面部浮肿，进食不畅，精神不佳。霍尔泽怀疑化学品排放是罪魁祸首。

美国约翰斯·霍普金斯大学环境卫生教授彼得·德卡洛指出，如果事发地还有残留的化学排放物，这仍将对该地区居民构成危险。

据美国环境保护局公布的信息，事故车厢里还发现丙烯酸乙基己酯等化学物质。

美国研究危险物质的专家希尔·卡贾诺尤为担心丙烯酸乙基己酯，该物质为致癌物，接触后会刺激或灼烧皮肤和眼睛，吸入时会刺激鼻子喉咙，引起咳嗽以及呼吸短促。

卡贾诺对官方如此迅速准许民众回家感到惊讶。他认为，在进行彻底清洁前，这些化学物质可能仍然残留在屋子里或附着在物品上。卡贾诺建议东巴勒斯坦镇居民进行体检并留好记录，并警惕这一事件的长期影响。

俄亥俄州和宾夕法尼亚州部分居民已将诺福克南方铁路公司告上法庭，指责其疏忽导致脱轨事件发生，并主张赔偿。诺福克南方铁路公司拒绝就诉讼置评。

美国环保局日前表示，将继续对东巴勒斯坦镇进行空气监测，而且自火被扑灭以来并无值得关注的数据。但该局承认，当地居民仍然可能闻到来自事故地点的气味。

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