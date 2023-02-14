新华社里约热内卢2月13日电（记者 赵焱）第六届全球可持续科技和创新大会13日在里约热内卢开幕，这是该会议首次在美洲召开。本次会议的主题是“为了一个公平和可持续的未来：利用科技创新实现疫情后更好的复苏”。

为期3天的会议期间，与会代表将通过线上线下相结合方式，围绕气候变化、生物多样性、可再生能源、水和食品安全以及新冠疫情后重建等议题进行深入探讨。

巴西卫生部长尼西娅·特林达德在开幕演讲中说：“2030年可持续发展议程是一项最好的全球性计划，我们必须在新冠疫情后重建一个更美好的世界，消除饥饿、贫困，帮助所有人都过上有尊严的生活。”

联合国秘书长技术事务特使阿曼迪普·辛格·吉尔说：“当我们的创新更具有多样性，采用充满活力和包容性的方式来实行时，我们就会创造出更好的机会来扩大可持续发展目标的规模。”

中国科学院广州能源研究所特聘首席科学家施正荣以线上方式参加了“加速可再生能源的利用和碳中和”专题论坛的辩论。

2017年，全球可持续科技和创新大会由比利时法兰德斯技术研究院牵头创办，旨在通过加速创新技术的开发、传播和部署，推动实现联合国2030年可持续发展议程的17项可持续发展目标。

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