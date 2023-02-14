人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

竭尽全力，为了废墟之下的生命

——中联重科土耳其子公司工程师灾区救援纪实

人民网 钟文兴
2023年02月14日16:26 | 来源：人民网-国际频道
小字号

当地时间2月6日，土耳其东南部地区先后发生两次7.8级地震，造成重大人员伤亡和财产损失。当晚，中国工程机械制造商中联重科土耳其子公司所组织的救援团队，携带挖掘机等重型设备从土耳其伊斯坦布尔出发，前往哈塔伊省救援。截至2月13日，中联重科救援队已协助救出30多名被困人员。

前往哈塔伊省的中联重科土耳其子公司两位工程师——黄运兵和余可，向人民网记者讲述了救援经历。

昼夜以继 奔赴灾区全力开展救援

6日晚，正在办事处准备做晚饭的黄运兵和余可接到公司通知，需要两位驻土服务工程师参与救援。“我没有任何犹豫。”黄运兵说，“虽然不是专业的救援队员，但我认为我有义务参与到这项工作中。平日里，我们经常和当地民众打交道，他们非常友好热情。”

救援现场。黄运兵供图

“我们是第一批到达现场的中国救援力量之一。灾区现场随处可见倒塌的房屋，当地救援队伍急需重型设备参与救援，我们的挖掘机设备很快被分派至不同区域开展作业。”黄运兵介绍，我们的工作是清理废墟，利用大型机械设备把废墟清理出一条通道，以便专业救援人员进入施救。”

在灾区的7天中，救援队员吃睡都不愁。“当地提供了临时补给点，有粥和水。我们睡在工程车里，每天休息3-4小时。”黄运兵说，哪里有需要就去哪，最长的一次连续工作了30多个小时。凌晨两三点，依然会有被困人员家属联系救援。

“每当在现场救出被困者时，当地民众都会把右手放到胸口，向我们鞠躬致谢。当地小孩也会送来一些点心，这些非常令我们感动。”另一位参与救援的工程师余可说。

救援人员在临时补给点喝粥。余可供图

通力协作 多支中方救援力量在行动

黄运兵告诉人民网记者，11日中午，中联重科救援队与中国国家救援队成功会合。此外，“我们还在灾区见到了北京市应急救援协会、绿舟救援队、深圳公益救援队等多支救援队伍。”

“10日中午一点钟左右，我们从废墟中救出一位中年女性之后，在附近的另一栋废墟里，当地的救援人员看到我们，想借生命探测仪。可能还有一名幸存者，需要生命探测仪确定具体位置，以便展开下一步援救。我立刻联系一公里以外的中国国家救援队，在多方的帮助协调下，借到了两台。”黄运兵向人民网记者讲述了灾区多支救援力量的合作。

救援现场。黄运兵供图

“还有一次是，深圳公益救援队接到当地居民求援，有一个爸爸和婴儿被困。我们和深圳公益救援队一起开展救援工作。被困者被解救出来时，已不幸遇难。爸爸一直把婴儿护在身下。虽然我们已经竭尽全力，救援现场还是有很多无能为力的情况。”

持续坚守 救出被困150小时的小男孩

当地时间2月11日18点51分，中国救援力量与当地救援力量联合救出一位被困废墟中的小男孩，并将他移离现场送上救护车。此时距离强震发生已经超过150小时，且当地气温较低，被困者生存难度很大。

救援现场。黄运兵供图

“那是一栋完全倒塌的居民楼。我们前几天已经搜寻过多次了，协助救出了13人。大家基本已经放弃那栋楼，转移到其他废墟搜救。”黄运兵说，“但小男孩的两个哥哥一直守在废墟旁，彻夜不眠，坚信他还活着。土耳其军方用生命探测仪发现这栋楼里还有生命迹象之后，我们从下午两点钟开始施工，花了四个多小时，终于救出来了这个小男孩。我当时内心非常激动。”

13日，黄运兵和余可两位工程师在震区持续工作七日后，返回伊斯坦布尔。接替工作的第二批中联重科的工程师，已经抵达现场，救援行动仍在紧张进行中。

“到现在为止，我们没有撤退的计划，会坚持到最后。我们希望不要错过任何一个生命奇迹的发生。”这家中国工程机械制造商的当地分公司负责人卡依木说。

据了解，土耳其发生地震灾害后，当地中国企业迅速行动参与到一线救援工作中，并积极为灾区民众筹集善款，捐赠药品、食品、取暖设备等应急物资。 

(责编：崔越、杨牧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部