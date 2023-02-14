人民网 钟文兴

当地时间2月6日，土耳其东南部地区先后发生两次7.8级地震，造成重大人员伤亡和财产损失。当晚，中国工程机械制造商中联重科土耳其子公司所组织的救援团队，携带挖掘机等重型设备从土耳其伊斯坦布尔出发，前往哈塔伊省救援。截至2月13日，中联重科救援队已协助救出30多名被困人员。

前往哈塔伊省的中联重科土耳其子公司两位工程师——黄运兵和余可，向人民网记者讲述了救援经历。

昼夜以继 奔赴灾区全力开展救援

6日晚，正在办事处准备做晚饭的黄运兵和余可接到公司通知，需要两位驻土服务工程师参与救援。“我没有任何犹豫。”黄运兵说，“虽然不是专业的救援队员，但我认为我有义务参与到这项工作中。平日里，我们经常和当地民众打交道，他们非常友好热情。”

救援现场。黄运兵供图

“我们是第一批到达现场的中国救援力量之一。灾区现场随处可见倒塌的房屋，当地救援队伍急需重型设备参与救援，我们的挖掘机设备很快被分派至不同区域开展作业。”黄运兵介绍，我们的工作是清理废墟，利用大型机械设备把废墟清理出一条通道，以便专业救援人员进入施救。”

在灾区的7天中，救援队员吃睡都不愁。“当地提供了临时补给点，有粥和水。我们睡在工程车里，每天休息3-4小时。”黄运兵说，哪里有需要就去哪，最长的一次连续工作了30多个小时。凌晨两三点，依然会有被困人员家属联系救援。

“每当在现场救出被困者时，当地民众都会把右手放到胸口，向我们鞠躬致谢。当地小孩也会送来一些点心，这些非常令我们感动。”另一位参与救援的工程师余可说。

救援人员在临时补给点喝粥。余可供图

通力协作 多支中方救援力量在行动

黄运兵告诉人民网记者，11日中午，中联重科救援队与中国国家救援队成功会合。此外，“我们还在灾区见到了北京市应急救援协会、绿舟救援队、深圳公益救援队等多支救援队伍。”

“10日中午一点钟左右，我们从废墟中救出一位中年女性之后，在附近的另一栋废墟里，当地的救援人员看到我们，想借生命探测仪。可能还有一名幸存者，需要生命探测仪确定具体位置，以便展开下一步援救。我立刻联系一公里以外的中国国家救援队，在多方的帮助协调下，借到了两台。”黄运兵向人民网记者讲述了灾区多支救援力量的合作。

救援现场。黄运兵供图

“还有一次是，深圳公益救援队接到当地居民求援，有一个爸爸和婴儿被困。我们和深圳公益救援队一起开展救援工作。被困者被解救出来时，已不幸遇难。爸爸一直把婴儿护在身下。虽然我们已经竭尽全力，救援现场还是有很多无能为力的情况。”

持续坚守 救出被困150小时的小男孩

当地时间2月11日18点51分，中国救援力量与当地救援力量联合救出一位被困废墟中的小男孩，并将他移离现场送上救护车。此时距离强震发生已经超过150小时，且当地气温较低，被困者生存难度很大。

救援现场。黄运兵供图

“那是一栋完全倒塌的居民楼。我们前几天已经搜寻过多次了，协助救出了13人。大家基本已经放弃那栋楼，转移到其他废墟搜救。”黄运兵说，“但小男孩的两个哥哥一直守在废墟旁，彻夜不眠，坚信他还活着。土耳其军方用生命探测仪发现这栋楼里还有生命迹象之后，我们从下午两点钟开始施工，花了四个多小时，终于救出来了这个小男孩。我当时内心非常激动。”

13日，黄运兵和余可两位工程师在震区持续工作七日后，返回伊斯坦布尔。接替工作的第二批中联重科的工程师，已经抵达现场，救援行动仍在紧张进行中。

“到现在为止，我们没有撤退的计划，会坚持到最后。我们希望不要错过任何一个生命奇迹的发生。”这家中国工程机械制造商的当地分公司负责人卡依木说。

据了解，土耳其发生地震灾害后，当地中国企业迅速行动参与到一线救援工作中，并积极为灾区民众筹集善款，捐赠药品、食品、取暖设备等应急物资。

(责编：崔越、杨牧)