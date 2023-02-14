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救援日记：公交车上的生日歌

扬州市蓝天救援队队长 张昀路
2023年02月14日14:58 | 来源：人民网-国际频道
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面糊汤、通心粉、面包，这是我们在营地食堂的工作餐。虽然简单，却是我与队友们一天中难得坐下休息的时间。如果有幸与翻译同桌，我们也会和其他国家的救援人员一起简单交流。

营地食堂工作餐中的通心粉和面糊汤。张昀路供图

今天是土耳其时间2月13日，是我正式投入救援工作的第五天。按任务部署，我和部分蓝天救援的队员们一起留在营地，负责后勤保障工作：整理陆续送达营地的国际救援物资，并为即将前来的其他国际救援力量搭建营地。还有一部分队员们则是承担“老带新”的工作，带领后续抵达马拉蒂亚的蓝天救援队前往救援现场，第一时间掌握最新救援情况，明确已搜救区域和未搜救区域，做好细节的交接，保障救援工作的全面性、精准度和高效率。

尽管每天工作都超过20个小时，但无论是当地民众送来点心，还是当地志愿者的感谢语，一幕幕的暖心瞬间，总能驱赶我们一身的寒意与疲乏。

还记得前天，随队的翻译联系了一辆公交车，将我们转送至下一个任务点开展搜救。途中，我们了解到一位当地乘客正好是那天过生日，便一起用中文为他唱起了生日快乐歌。收到这份特殊的礼物，他分外感动，更感谢我们不远万里来到土耳其开展救援。

（人民网记者吴思萱采访整理，人民网刘动剪辑视频） 

(责编：崔越、杨牧)

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