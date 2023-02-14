新华社北京2月14日电 联合国分管人道主义事务的副秘书长马丁·格里菲思13日抵达叙利亚西北部地震灾区阿勒颇市，呼吁打通叙利亚国内的救援物资通道。

阿勒颇市是阿勒颇省首府，目前由叙利亚政府控制，但反对派武装仍控制着阿勒颇省西部部分地区以及叙利亚西北部、东北部一些地区。格里菲思在阿勒颇市视察地震灾情时说，联合国方面尝试把救援物资从政府控制的地区运送至反对派控制的地区，但救援物资很少能“穿越前线”。

2月11日，装载救援物资的黎巴嫩车辆准备通过边境的阿里达口岸进入叙利亚。新华社发（哈立德·哈巴什提摄）

“我们的援助将从这里（阿勒颇市）进入西北部地区，但西北部只是叙利亚的一部分。”格里菲思说，联合国将为叙利亚所有受灾地区发出援助呼吁。

前一天，联合国一名发言人说，从叙利亚政府控制区向反对派控制的西北部地区运送地震救援物资，正面临获得反对派组织“批准”的难题。一些媒体报道，叙利亚对立阵营之间敌意持续，给救援人员进入地震灾区平添挑战。

土耳其南部靠近叙利亚边境地区6日发生强烈地震，造成两国重大人员伤亡。依据联合国人道主义事务协调厅13日数据，叙利亚因地震死亡人数大幅上升至4300多人，受伤人数超过7600人。

2月9日，大型机械在叙利亚阿勒颇参与救援。新华社发

格里菲思13日说，人员营救工作已经“接近尾声”，目前各方工作重心已经转向避难所和食物等相关事宜。德新社报道，联合国方面的6辆卡车13日正在进入叙利亚西北部伊德利卜省，主要运送帐篷。

伊德利卜省是此次地震重灾区，主要由极端武装“解放叙利亚”联盟（又译“沙姆解放组织”）控制。该组织与“基地”组织有关联，联合国以及美国等多个国家把它列为恐怖组织。联合国人道主义事务协调厅发言人延斯·拉尔克12日说，“解放叙利亚”联盟对救援物资的运送构成“批准难题”。但他没有做进一步解释。

德新社报道，格里菲思抵达叙利亚访问时，正值叙利亚灾区的地震救援物资迟迟无法到位。叙利亚裔美国人医学会说，由于缺乏避难所与食物，一些灾区居民被迫返回受损的住所，不稳固的建筑可能产生灾难性后果。（郑昊宁）

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