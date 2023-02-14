人民网悉尼2月13日电 在中澳建交50周年之际，澳大利亚经济学家、新南威尔士大学商学院经济研究员、南澳大利亚政府国际参与顾问蒂姆·哈考特接受了人民网采访。他表示，虽然澳中社会制度存在差异，但两国始终保持着很多共同目标。随着两国在各方面的联系日益紧密，澳中必然携手共进，迈向更加积极、友好的未来。

哈考特是澳大利亚知名的经济学家之一，因电视节目《市场经济学家》而闻名，后主持了后疫情时代下聚焦中澳关系的节目《大视野》。哈考特还担任了新南威尔士大学商学院的国际商务教授，以及悉尼科技大学公共政策与治理研究所的新任行业教授兼首席经济学家。他着重研究澳大利亚与全球经济市场的互动，特别是以亚洲为代表的新兴市场。哈考特教授曾受邀为新闻媒体、出版物撰稿，包括《澳大利亚金融评论报》《悉尼先驱晨报》和《时代报》等。

2022年5月，哈考特受邀担任亚洲新闻台嘉宾。图片来源：哈考特社媒

在大学时期，哈考特的班级里有90%的学生都来自东南亚，大部分是新加坡华人，于是他与许多具有亚洲背景的学生建立了友谊。这成为了哈考特的“亚洲情结的启蒙”，自此，他开始钻研亚洲的经济市场。

1972年，中澳建交，两国友好合作关系发展进入新阶段，积极推动着贸易的融合发展。哈考特回忆道：“彼时的中国成为了我们第一大贸易伙伴和第一大出口来源国，中国跃然成为了世界上强大的经济体之一。”哈考特震撼于中国发展的日新月异，认为中国的经济发展体系在全球范围内具有极高的研究价值和参考意义，激发了他对中国市场的学习和研究兴趣。此后，哈考特将目光集中在中国这个庞大、有潜力的国家，进行了相关的研究，并前去中国进行考察。这开阔了他的经济视野和思维，为日后所参与的促进中澳友好往来事业夯实了基础。

2003年，哈考特第一次去到中国，分别走访了北京和上海。他领略到不同的城市风貌，并震撼于中国的大国风范。他说：“上海充满活力，聚集了世界各地的人，更加国际化。北京是政治中心，非常有庄严感、震撼人心。”跨越了书本和媒介，哈考特看到了一个朝气蓬勃、充满活力、生动立体的中国。在这样的影响下，他希望自己也能参与其中，为促进澳中友好关系发展贡献力量。

2016年6月，哈考特和香港君悦酒店副总裁理查德·格里夫斯在上海吃饭。图片来源：哈考特社媒

国际贸易事务给予了哈考特充分了解和融入中国的机会，他积极参与到促进澳中关系发展的工作中。自2003年以后，哈考特每年都要去中国四次。“上海、北京、桂林、青岛、成都、西安、重庆，以及许多其他省份和城市。在去上海和北京的基础上，我尽量每年去一个新城市。”另外由于他之前为南澳大利亚州州长工作过，他也经常去到南澳州的姐妹省——山东。

在哈考特任职新南威尔士大学的MBA教授时，为了让学生更好地了解如何在亚洲和新兴市场开展业务，他还带领全班40名学生多次前往中国。“我经常带他们去北京、上海、香港、深圳和广州，也会去西安、成都、昆明或重庆等城市，他们在那能看到中国的不同层面。”

由于哈考特丰富的国际经历，在2014年，哈考特被选为《The Airport Economist TV Show》的主持人。这档电视节目访问了亚洲各地蓬勃发展的市场，以向全球演示如何在当地开展业务、涉足市场，更大程度上展现了亚洲独有的经济特色与人文知识。通过这个跨文化界别节目，哈考特认识了许多在中国各个领域的杰出人物。他说：“我非常热爱中国人民，这个民族有着独有的创业精神和家庭意识，我对此感到钦佩和喜爱。”

哈考特在《The Airport Economist TV Show》播客节目录制现场。图片来源：哈考特社媒

哈考特的最近一次中国之旅是和剧组一起前往的，去了青岛。在那里，他参观了展示的啤酒、葡萄酒和大麦等产品。哈考特被中国人的热情好客所打动，看到了中国人的淳朴善良和“中国制造”背后的巨大力量。哈考特希望在节目中能够将这些一一展现，让更多人知道中国是一个值得信赖的大国。

哈考特与中国的缘分远远不止工作。在生活中，他还是一位“中国父亲”。哈考特在云南和中国台湾两地收养了一儿一女，并将他们带到了澳洲生活。在哈考特培育下，女儿正在悉尼科技大学就读，儿子刚刚完成了小学学业。尽管近几年哈考特减少了自己的旅行次数，但他仍然每天用心保持着与中国的联系。哈考特说：“我每天的日常生活都贯穿着中国习俗，特别是食物和语言。通过这样的家庭关系，我学习到了非常多的东西。”

哈考特和他的儿女。图片来源：哈考特社媒

尽管中澳关系经历了风雨，但两国仍然一直并肩前进，砥砺前行，双方都从中获益匪浅。在中澳建交50年之际，哈考特认为：“我们已经度过了非常繁荣发展的50年，在未来我们会更加理解彼此。但是，加强个人、团队之间的联系仍是很有必要的，这将使两国发展更加全面，两国关系走向坚固。”

在访谈的最后，哈考特留下了属于他对澳大利亚和中国未来的期待：让我们珍惜彼此的友谊，在后疫情时代，加强国际合作，携手共克时艰，共同友好发展。（张瑞格）

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