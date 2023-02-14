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新华时评：拜登国情咨文与事实的三个“脱节”

2023年02月14日08:26 | 来源：新华网
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　　新华社北京2月13日电 题：拜登国情咨文与事实的三个“脱节”

　　新华社记者叶书宏 樊宇

　　美国总统拜登日前发表国情咨文，除了宣扬自己上任以来的“政绩”，大肆吹嘘美国处于几十年来的“最好状态”，不忘炒作中国话题，宣称美国将采取措施应对“中国带来的长期威胁”，近日还在接受媒体采访时贬低中国经济运行。概括其大意就是，在他的领导下，美国越来越好，正在完胜中国。

　　很明显，拜登一方面在进行“毫不谦虚的年度自我表彰”，另一方面则是通过渲染“中国威胁”煽动恐华情绪，以外部树敌的方式套取民众支持。然而，演讲所极力描绘的内外部情势，与现实严重脱节，注定只会是一场难以令人信服的政治秀。

　　首先，演讲试图营造的乐观情绪，与美国民众切身感受严重脱节。在“美国弥漫悲观情绪之际”，拜登花大量篇幅描绘其政府在过去两年所取得的经济社会成就。对此《华尔街日报》发出了“扎心”的质问：拜登总统用大量篇幅庆祝他所说的成就，如果他为美国做了那么多，为什么大多数美国人并不买账呢？《华盛顿邮报》和美国广播公司报道说，大约40%的美国人表示，他们的经济状况比拜登就任总统时更糟，只有16%的人说状况更好了。美国最新民调显示，62%的美国人认为拜登在两年内取得的成绩“不多”或者“几乎没有”，65%的人认为美国目前“正走向错误的道路”，拜登公众支持率仅有41%，接近他就任总统以来的最低水平。

　　其次，演讲试图塑造的美国形象，与国际社会对美认知严重脱节。拜登在演讲中试图说服人们，美国已扭转在世界上失去影响力的趋势，然而现实并不支持拜登的乐观论断。贫富分化、政治极化、党争激化、社会撕裂、毒品枪支泛滥、种族歧视严重、警察暴力执法……国家失能、政治失效、社会失序在美国愈演愈烈。“占领国会山”事件、众议院议长选举难产，让美国的“民主灯塔”人设荡然无存；挑动地缘冲突、四处耀武扬威、煽动阵营对抗、胁迫他国选边站队，种种霸权霸凌霸道行径更是让世界“苦美久矣”。美国皮尤研究中心民调显示，近一半美国人认为，近年来美国全球影响力和软实力正在下降，仅19%的人认为美国影响力“正在增强”。

　　这是1月5日在美国华盛顿拍摄的国会大厦。截至5日，美国国会众议院议长选举连续3天举行11轮表决仍无人胜出，这是164年来首次出现这种历史性政治僵局。（新华社记者 刘杰摄）

　　再次，演讲所传递出的对华认知，与当前中国蓬勃向上的发展态势严重脱节。拜登在演说中渲染威胁强化竞争的同时，不忘唱衰中国发展前景。然而中国的发展并非拜登所言。过去三年中国经济年均增长4.5%，增速远高于世界经济平均增速1.8%，也高于美国、欧元区和日本。年初以来，中国经济在优化调整防疫政策后加速回升的力度令外界印象深刻。近期，多家国际机构不约而同调高中国经济增长预期。国际货币基金组织将2023年中国经济增速预期由4.4%调高至5.2%。英国《金融时报》报道称，在强劲经济数据的刺激下，全球投资者今年以来创纪录地买进了价值210亿美元的中国内地股票。

　　出了问题都归咎于中国是美国政客转移国内舆论视线最常用的“挡箭牌”，拜登亦不例外。美国经济学家斯蒂芬·罗奇曾以“中国：对美国好用的‘替罪羊’”为题这样总结：美国的政策是在持续将错误扔给别人，将自己扮演为受害者。拜登的前任对这种套路乐此不疲，拜登本人看来也从中“找到了灵感”，因而在此次国情咨文演讲中“大放异彩”。

　　当前，美国正面临多重挑战，债务上限警报拉响多时，物价高企困扰民众生活，经济衰退风险阴云笼罩……美国政府真正要做的是认清形势、正视问题、解决问题。政治粉饰只会对民众造成误导，渲染威胁只会对中国产生误判，用竞争定义中美关系是片面的，以竞争之名搞污蔑抹黑乃至限制别国正当发展权利更是不可接受。中美各自取得成功对彼此是机遇而不是挑战，宽广的地球完全容得下中美各自发展、共同繁荣。世界大国就要有大的样子，就要有如此格局和气度。

　　拜登总统，请不要老拿中国说事，还是专注于解决美国自身的问题吧！

(责编：高歌、刘叶婷)

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