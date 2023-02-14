新华社马德里2月13日电（记者胡加齐 谢宇智）自2006年起旅居中国的西班牙作家胡里奥·塞瓦略斯日前在马德里接受新华社记者专访时说，西方世界应该更多地了解中国，而不是妖魔化中国。

塞瓦略斯在中国工作和生活了17年。在他最新出版的《观稻成长记》一书中，他以88篇随笔展现了今日中国的迷人面貌，为西方读者提供了清晰的人文视野。

但正如塞瓦略斯在书中所指出的，眼下西方世界很多人对中国缺乏真正的认识。“事实是，今天中国对西方的了解远比我们对中国的了解要多得多。”为了弥合这种彼此间的认知鸿沟，他在采访中表示，“每个人都应该了解中国”，西方需要有更多人去了解中国的现实，需要有更多实地考察过中国的专家，以此建立起更多西方和中国的联系，消除彼此间的壁垒，并打破那些毫无根据的刻板印象。

他补充说，西方至今仍时常陷入信息茧房，这只会不断强化他们对中国的固有印象。

虽然塞瓦略斯以文字带领西方读者了解中国文化和风俗习惯，但他还是建议人们“乘上飞机，去一趟中国，去看、去听、去闻、去品，去感受那里发生的一切”。他说：“脚踏实地，获取第一手信息，这能帮助我们形成对中国有血有肉的看法，而不是简单地进行妖魔化。”

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