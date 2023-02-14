新华社联合国2月13日电 中国常驻联合国代表张军13日在安理会儿童与武装冲突公开会上发言说，中方敦促有关国家立即无条件全部取消非法单边制裁，还儿童以生存希望。

张军指出，单边制裁严重破坏有关国家经济基础和发展能力，剥夺许多儿童最基本的发展权和生存权。在叙利亚遭遇强烈地震灾害后，非法的单边制裁导致叙利亚严重缺乏重型设备和搜救工具，废墟下多少孩子可能因救援不及时或救援能力不足而失去宝贵生命。中方再次敦促有关国家立即无条件全部取消非法单边制裁，不要做天灾的共犯，不要剥夺儿童的生存希望，不要做虚伪的政治表演。

张军表示，儿童是武装冲突中最无辜的群体，也是最脆弱的受害者。要将预防和解决冲突作为保护的根本手段。要实现和平，就要坚持政治解决的根本方向，更多在谈判、斡旋、调解上下功夫，不能动辄诉诸制裁等强制措施，更不能煽风点火、拱火浇油，让冲突长期化、扩大化，以此谋求一己私利；要实现和平，就要将联合国宪章宗旨和原则落到实处，包括尊重各国主权、领土完整，不干涉别国内政，反对搞政治更迭，反对以反恐、民主为幌子制造混乱、输出动荡；要实现和平，就要坚持真正的多边主义，加强对话合作，致力于构建共同安全架构，旗帜鲜明反对单边主义、冷战思维、集团政治和阵营对抗。

张军说，要将法治作为预防的根本遵循。要切实预防对儿童的侵害，就要强化法治精神，依法办事，把国际法关于武装冲突中保护儿童的要求落到实处。中方呼吁最后一个没有批准《儿童权利公约》的国家尽快采取行动，让这项公约真正实现全覆盖。要将支持儿童发展作为努力的根本方向。联合国要统筹人道和发展资源，把消除贫困、零饥饿、普及教育、身心健康等作为保护儿童工作的优先重点。

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