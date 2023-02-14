本报记者 朱玥颖

日本东京商工研究所近日公布的数据显示，2022年该国破产企业超过6400家，较上一年增加6.6%，是3年来首次增加。分析认为，新冠疫情、人工成本增加等影响企业生产经营，大宗商品价格上涨、美联储持续激进加息等外部因素进一步加重企业负担。东京商工研究所负责人表示，今后日本破产企业数量可能继续增加，将有更多行业受波及。

从行业看，服务业企业破产数最多，为2075家，增加3.4%。其次是建筑业企业，有1194家，增加12.1%。由于燃料价格居高不下，破产的运输业企业有324家，增加35.6%。

价格上涨给企业生产经营带来巨大压力。日本总务省近日公布的数据显示，今年1月份，东京都地区不含生鲜食品的消费者价格指数创自1981年5月以来新高。有日本媒体分析称，原材料价格飙升和人工成本增加挤压了企业利润。日本一家调查公司的数据显示，自2022年夏季以来，因收购价格上涨等因素导致的企业破产数量呈上升趋势。到2022年11月，连续5个月破产数量创新高，11月份因物价高涨而破产的企业有46家，约占总数的10%。

受美联储持续激进加息影响，2022年10月下旬，东京外汇市场日元对美元汇率一度跌破150∶1，刷新1990年8月以来的最低点。日本一家权威数据库公司去年7月对约1.1万家日本企业进行问卷调查，逾六成受访企业表示受到日元对美元汇率快速下跌的冲击。8月进行的另一项调查显示，约八成受访企业“切身感受到日元快速贬值导致成本增加”。

劳动力短缺给企业造成的影响不容小觑。受新冠疫情影响，不少日本企业员工到岗率不足，生产经营一度陷入困境。据东京商工研究所的调查数据，2022年11月份，餐饮和住宿类企业破产数量增加。其中，餐饮企业破产49家，同比增长26%；住宿企业破产6家，同比增长50%。企业经营者老龄化加剧也影响企业创新和长远发展，据东京商工研究所统计，2021年日本国内企业主平均年龄为62.77岁，创新高。

在破产企业数量持续增加的同时，日本企业负债规模高位运行。据日本经济新闻报道，2022年该国企业负债总额约2.3万亿日元（1日元约合0.05元人民币），比2021年翻一番，是自2017年以来最高水平。其中，汽车零部件巨头马瑞利控股宣布破产，以超过1万亿日元的债务进入法院主导的重组程序，对不少企业造成冲击。

日本共同社分析称，新冠疫情期间，日本政府通过向企业提供无担保贷款和无息贷款，将破产企业数量控制在较低水平。随着不少企业将从今年4月开始偿还本金，企业负担还将进一步加重。

（本报东京2月13日电）

《 人民日报 》（ 2023年02月14日 17 版）

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